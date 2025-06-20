Ястремская переиграла финалистку USO-2021 и вышла в полуфинал Ноттингема
Даяна в двух сетах одолела Лейлу Фернандес в третьем раунде травяного турнира WTA 250
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) добыла третью победу на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.
В четвертьфинале украинка в двух сетах переиграла представительницу Канады, финалистку US Open 2021 Лейлу Фернандес, которая занимает 30-е место в рейтинге WTA. Ястремская завершила матч за 1 час и 49 минут.
WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/4 финала
Лейла Фернандес (Канада) [5] – Даяна Ястремская (Украина) – 3:6, 6:7 (6:8)
Ястремская провела третье очное противостояние против Фернандес и впервые сумел одержать над ней викторию. В 2021 Даяна уступила Лейле на Олимпийских играх в Токио, а в 2023 проиграла на тысячнике в Дохе.
Следующей оппоненткой Ястремской будет победительница матча Магда Линетт (Польша, WTA 31) – Клара Таусон (Дания, WTA 23).
В Ноттингеме Даяна, помимо Лейлы, также прошла Ольгу Данилович и Антонию Ружич.
Для Ястремской это будет 10-й полуфинал в карьере, в котором она поборется за 7-й финал. Даяна впервые сыграет в полуфинале на травяном покрытии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Руслан Костышин рассказал свое видение ситуации
Янник потерпел поражение от Александра Бублика, красиво покинул пятисотник Андрей Рублев
Доречі, а що це за жіночка, якесь знайоме обличчя, за Даяну топила на трибуні?