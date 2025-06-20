Ястремская переиграла финалистку USO-2021 и вышла в полуфинал Ноттингема

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) добыла третью победу на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В четвертьфинале украинка в двух сетах переиграла представительницу Канады, финалистку US Open 2021 Лейлу Фернандес, которая занимает 30-е место в рейтинге WTA. Ястремская завершила матч за 1 час и 49 минут.

WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/4 финала

Лейла Фернандес (Канада) [5] – Даяна Ястремская (Украина) – 3:6, 6:7 (6:8)

Ястремская провела третье очное противостояние против Фернандес и впервые сумел одержать над ней викторию. В 2021 Даяна уступила Лейле на Олимпийских играх в Токио, а в 2023 проиграла на тысячнике в Дохе.

Следующей оппоненткой Ястремской будет победительница матча Магда Линетт (Польша, WTA 31) – Клара Таусон (Дания, WTA 23).

В Ноттингеме Даяна, помимо Лейлы, также прошла Ольгу Данилович и Антонию Ружич.

Для Ястремской это будет 10-й полуфинал в карьере, в котором она поборется за 7-й финал. Даяна впервые сыграет в полуфинале на травяном покрытии.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine