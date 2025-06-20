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  4. Ястремская переиграла финалистку USO-2021 и вышла в полуфинал Ноттингема
WTA
20 июня 2025, 14:57 | Обновлено 20 июня 2025, 15:08
820
7

Ястремская переиграла финалистку USO-2021 и вышла в полуфинал Ноттингема

Даяна в двух сетах одолела Лейлу Фернандес в третьем раунде травяного турнира WTA 250

20 июня 2025, 14:57 | Обновлено 20 июня 2025, 15:08
820
7
Ястремская переиграла финалистку USO-2021 и вышла в полуфинал Ноттингема
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) добыла третью победу на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В четвертьфинале украинка в двух сетах переиграла представительницу Канады, финалистку US Open 2021 Лейлу Фернандес, которая занимает 30-е место в рейтинге WTA. Ястремская завершила матч за 1 час и 49 минут.

WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/4 финала

Лейла Фернандес (Канада) [5] – Даяна Ястремская (Украина) – 3:6, 6:7 (6:8)

Ястремская провела третье очное противостояние против Фернандес и впервые сумел одержать над ней викторию. В 2021 Даяна уступила Лейле на Олимпийских играх в Токио, а в 2023 проиграла на тысячнике в Дохе.

Следующей оппоненткой Ястремской будет победительница матча Магда Линетт (Польша, WTA 31) – Клара Таусон (Дания, WTA 23).

В Ноттингеме Даяна, помимо Лейлы, также прошла Ольгу Данилович и Антонию Ружич.

Для Ястремской это будет 10-й полуфинал в карьере, в котором она поборется за 7-й финал. Даяна впервые сыграет в полуфинале на травяном покрытии.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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C.Пеклов
Молодець!Але на тай-брейку дуже хвилювалася,упустила 3 матч-пойнта ,але з 4-го таки забрала матч!Успіху в півфіналі!
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+4
roman75zpr
Ну красавица же! Научилась уже выгрызать победы
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Харьковский Характер
молодчина дочка! Болели за тебя родная Даяночка все харьковчане и потому ты победила! Спасибо что подарила всем нам повод порадовацца в эти трудные будни!
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0
Disiny7
Ну вміє ж, досить пристойна опонентка, але ж Даяна грає не проти суперниці, а проти себе насамперед. Трохи понервувала, звісно , на матчпоінтах, але впоралась. 
Доречі, а що це за жіночка, якесь знайоме обличчя, за Даяну топила на трибуні?
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0
C.Пеклов
Даяна-трава 2025=3:0!
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0
Sinichkin
Я вірив, що Даяна переможе, браво і удачі у півфіналі.
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0
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