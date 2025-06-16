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WTA
16 июня 2025, 14:54 | Обновлено 16 июня 2025, 15:03
303
3

Удачное начало травяного сезона: Ястремская вышла в 1/8 финала в Ноттингеме

Даяна в двух сетах переиграла Ольгу Данилович в первом раунде турнира WTA 250

16 июня 2025, 14:54 | Обновлено 16 июня 2025, 15:03
303
3
Удачное начало травяного сезона: Ястремская вышла в 1/8 финала в Ноттингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) вышла во второй раунд травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В 1/16 финала украинка в двух сетах переиграла Ольгу Данилович (Сербия, WTA 37) за 1 час и 41 минуту.

WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Ольга Данилович (Сербия) [9] – 6:4, 7:6 (7:4)

В первой партии Даяна уступала 2:4, но сумела выиграть четыре гейма подряд. Во второй Ястремская также была в роли отстающей: украинка дважды проигрывала с брейком, а в 12-м гейме Ольга даже подавала на сет, однако и тут Даяна вернулась в игру и взяла тай-брейк.

Даяна провела второй очный матч против Данилович и добыла вторую победу.

Следующей соперницей Ястремской будет победительница противостояния Антония Ружич (Хорватия, WTA 98) – Лючия Бронцетти (Италия, WTA 59). Для Даяны это первый травяной турнир в 2025 году.

Помимо Ястремской, в основе Ноттингема выступит еще одна представительница Украины – Юлия Стародубцева. Стародубцева получила статус лаки-лузера и в первом круге поборется против Татьяны Марии.

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Даяна Ястремская Ольга Данилович WTA Ноттингем
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Андрій Заліщук
Далі або Ружич, або Бронзетті, обидві по силам Даяні
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+1
Vlad Holl
Ну ,слава Богу , що хоч Даяна ,не без нервів , виграла. 
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0
C.Пеклов
Молодець, непроста перемога над непоступливою суперницею!Але 1 подача шкутильгає, це якась ахіллесова п'ята для наших тенісисток.
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0
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