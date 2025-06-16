Удачное начало травяного сезона: Ястремская вышла в 1/8 финала в Ноттингеме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) вышла во второй раунд травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В 1/16 финала украинка в двух сетах переиграла Ольгу Данилович (Сербия, WTA 37) за 1 час и 41 минуту.

WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Ольга Данилович (Сербия) [9] – 6:4, 7:6 (7:4)

В первой партии Даяна уступала 2:4, но сумела выиграть четыре гейма подряд. Во второй Ястремская также была в роли отстающей: украинка дважды проигрывала с брейком, а в 12-м гейме Ольга даже подавала на сет, однако и тут Даяна вернулась в игру и взяла тай-брейк.

Даяна провела второй очный матч против Данилович и добыла вторую победу.

Следующей соперницей Ястремской будет победительница противостояния Антония Ружич (Хорватия, WTA 98) – Лючия Бронцетти (Италия, WTA 59). Для Даяны это первый травяной турнир в 2025 году.

Помимо Ястремской, в основе Ноттингема выступит еще одна представительница Украины – Юлия Стародубцева. Стародубцева получила статус лаки-лузера и в первом круге поборется против Татьяны Марии.