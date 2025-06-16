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  4. Стародубцева попала в основу Ноттингема и сыграет с чемпионкой Лондона
WTA
16 июня 2025, 14:34 | Обновлено 16 июня 2025, 14:37
506
7

Стародубцева попала в основу Ноттингема и сыграет с чемпионкой Лондона

Юлия получила статус лаки-лузера после отказа Квитовой, первая соперница – Татьяна Мария

16 июня 2025, 14:34 | Обновлено 16 июня 2025, 14:37
506
7
Стародубцева попала в основу Ноттингема и сыграет с чемпионкой Лондона
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) попала в основную сетку травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).

Украинка, которая проиграла в финальном раунде квалификации Камилле Рахимовой, получила статус лаки-лузера после отказа Петры Квитовой от участия из-за травмы правого бедра.

Первой соперницей Юлии в основе Ноттингема будет немка Татьяна Мария (WTA 43), которая вчера, 15 июня, стала чемпионкой на пятисотнике в Лондоне.

Если Стародубцева сумеет обыграть Марию, то во втором круге поборется либо против Лейлы Фернандес, либо против Сюзан Ламенс.

Помимо Стародубцевой, в основе Ноттингема играет еще одна представительница Украины – Даяна Ястремская. Даяна проводит поединок 1/16 финала против Ольги Данилович.

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Юлия Стародубцева Татьяна Мария Петра Квитова WTA Ноттингем
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
Капец, во везуча))))
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C.Пеклов
А коли гра?
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