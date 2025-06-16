Стародубцева попала в основу Ноттингема и сыграет с чемпионкой Лондона
Юлия получила статус лаки-лузера после отказа Квитовой, первая соперница – Татьяна Мария
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) попала в основную сетку травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).
Украинка, которая проиграла в финальном раунде квалификации Камилле Рахимовой, получила статус лаки-лузера после отказа Петры Квитовой от участия из-за травмы правого бедра.
Первой соперницей Юлии в основе Ноттингема будет немка Татьяна Мария (WTA 43), которая вчера, 15 июня, стала чемпионкой на пятисотнике в Лондоне.
Если Стародубцева сумеет обыграть Марию, то во втором круге поборется либо против Лейлы Фернандес, либо против Сюзан Ламенс.
Помимо Стародубцевой, в основе Ноттингема играет еще одна представительница Украины – Даяна Ястремская. Даяна проводит поединок 1/16 финала против Ольги Данилович.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Перица Огненович будет работаь в чемпионате Боснии и Герцеговины
Тарас Михавко привлекает внимание «Порту», «Бенфики» и «Спортинга»