Стародубцева попала в основу Ноттингема и сыграет с чемпионкой Лондона

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) попала в основную сетку травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).

Украинка, которая проиграла в финальном раунде квалификации Камилле Рахимовой, получила статус лаки-лузера после отказа Петры Квитовой от участия из-за травмы правого бедра.

Первой соперницей Юлии в основе Ноттингема будет немка Татьяна Мария (WTA 43), которая вчера, 15 июня, стала чемпионкой на пятисотнике в Лондоне.

Если Стародубцева сумеет обыграть Марию, то во втором круге поборется либо против Лейлы Фернандес, либо против Сюзан Ламенс.

Помимо Стародубцевой, в основе Ноттингема играет еще одна представительница Украины – Даяна Ястремская. Даяна проводит поединок 1/16 финала против Ольги Данилович.