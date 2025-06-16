Даяна Ястремская – Ольга Данилович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Ноттингеме
16 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Сербии Ольги Данилович (WTA 37). Поединок состоится первым запуском на корте №2. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Даяны.
Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Антонии Ружич, либо против Лючии Бронцетти.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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