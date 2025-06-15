Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева упустила матчбол и проиграла в финале отбора к Ноттингему
WTA
15 июня 2025, 23:44 |
431
6

Стародубцева упустила матчбол и проиграла в финале отбора к Ноттингему

Юлия уступила Камилле Рахимовой решающем матче квалификации соревнований WTA 250

15 июня 2025, 23:44 |
431
6
Стародубцева упустила матчбол и проиграла в финале отбора к Ноттингему
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 67) потерпела поражение в финале квалификации к травяному турниру WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В решающем матче отбора украинка в треха сетах уступила «нейтралке» Камилле Рахимовой (WTA 83) за 2 часа и 42 минуты.

WTA 250 Ноттингем. Трава, квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) [4] – Камилла Рахимова [9] – 7:5, 5:7, 2:6

Во второй партии Юлия побеждала 5:2 и имела матчбол на подаче в восьмом гейме, но растеряла преимущество.

Это была первая встреча соперниц.

В первом раунде отбора Юлия в двухдневном поединке справилась с представительницей Франции Диан Парри.

Украину в Ноттингеме представит Даяна Ястремская, которая в первом круге поборется с Ольгой Данилович.

По теме:
Юлия Стародубцева – Камилла Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
У Ястремской новая соперница: чемпионка Хертогенбоса снялась с Ноттингема
Стародубцева в двухдневном матче одолела француженку в отборе к Ноттингему
Юлия Стародубцева Камилла Рахимова WTA Ноттингем
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
Другие виды | 15 июня 2025, 19:41 4
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме

Украинская спортсменка заняла второе место с результатом 1.99 метра

МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
Футбол | 15 июня 2025, 08:24 3
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»

Артем рассказал, может ли Мельгоса возглавить главную команду страны

У него украинские корни. Определен чемпион турнира ATP 250 в Хертогенбосе
Теннис | 15.06.2025, 17:56
У него украинские корни. Определен чемпион турнира ATP 250 в Хертогенбосе
У него украинские корни. Определен чемпион турнира ATP 250 в Хертогенбосе
Бражко получил красную и не сыграет в решающем матче с Нидерландами U-21
Футбол | 15.06.2025, 21:36
Бражко получил красную и не сыграет в решающем матче с Нидерландами U-21
Бражко получил красную и не сыграет в решающем матче с Нидерландами U-21
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Футбол | 15.06.2025, 08:56
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
таки ні, Тодоні вийшла в основу як ЛЛ, але добре, бо Рахітова вийшла на Блінчікову, а так би знову довелось проти кацапки грати
Ответить
0
Андрій Заліщук
По ідеї Юля всеодно в рснову виходить як ЛЛ
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
introvert
Слідами Калініної до "вершин" лузерства. Цього разу без приставки "лакі".
Браво.
Ответить
0
Alehandro
Яка Юля безпорадна... Ніяких продуманих комбінацій - просто набір рандомних сумнівних рішень, які рахітова легко читала... я вже мовчу, що в двох сетах, маючи один-два брейки в кишені по 5 геймів поспіль віддавати ніякій суперниці це треба ще вміти
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
15.06.2025, 20:56 107
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
14.06.2025, 19:12 5
Волейбол
Ямаль выступил категорически против трансфера, о котором мечтает Флик
Ямаль выступил категорически против трансфера, о котором мечтает Флик
14.06.2025, 00:59 18
Футбол
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
14.06.2025, 11:00 5
Волейбол
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
14.06.2025, 19:59
Футбол
Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
14.06.2025, 05:06 2
Футбол
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
14.06.2025, 08:40 2
Футбол
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
14.06.2025, 01:55 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем