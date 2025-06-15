Стародубцева упустила матчбол и проиграла в финале отбора к Ноттингему
Юлия уступила Камилле Рахимовой решающем матче квалификации соревнований WTA 250
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 67) потерпела поражение в финале квалификации к травяному турниру WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.
В решающем матче отбора украинка в треха сетах уступила «нейтралке» Камилле Рахимовой (WTA 83) за 2 часа и 42 минуты.
WTA 250 Ноттингем. Трава, квалификация
Юлия Стародубцева (Украина) [4] – Камилла Рахимова [9] – 7:5, 5:7, 2:6
Во второй партии Юлия побеждала 5:2 и имела матчбол на подаче в восьмом гейме, но растеряла преимущество.
Это была первая встреча соперниц.
В первом раунде отбора Юлия в двухдневном поединке справилась с представительницей Франции Диан Парри.
Украину в Ноттингеме представит Даяна Ястремская, которая в первом круге поборется с Ольгой Данилович.
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