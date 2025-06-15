Стародубцева в двухдневном матче одолела француженку в отборе к Ноттингему

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 67) вышла в финал квалификации травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В первом раунде отбора украинка в двух сетах переиграла представительницу Франции Диан Парри (WTA 97) за 1 час и 38 минут игрового времени.

WTA 250 Ноттингем. Трава, квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) [4] – Диан Парри (Франция) – 7:6 (7:2), 6:1

Матч стартовал еще 14 июня, но при счете 3:0 в пользу Стародубцевой во втором сете был прерван из-за дождя.

Это была вторая встреча соперниц. В 2024 году Юлия одолела Диан в 1/8 финала хардовых соревнований WTA 250 в Монастире.

В финале квалификации Стародубцева поборется против «нейтралки» Камиллы Рахимовой (WTA 83). Игра состоится 15 июня ориентировочно в 19:30 по Киеву.