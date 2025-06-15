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  4. Стародубцева в двухдневном матче одолела француженку в отборе к Ноттингему
WTA
15 июня 2025, 18:04 | Обновлено 15 июня 2025, 18:12
563
5

Стародубцева в двухдневном матче одолела француженку в отборе к Ноттингему

В первом раунде квалификации турнира WTA 250 в Британии Юля обыграла Диан Парри

15 июня 2025, 18:04 | Обновлено 15 июня 2025, 18:12
563
5
Стародубцева в двухдневном матче одолела француженку в отборе к Ноттингему
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 67) вышла в финал квалификации травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В первом раунде отбора украинка в двух сетах переиграла представительницу Франции Диан Парри (WTA 97) за 1 час и 38 минут игрового времени.

WTA 250 Ноттингем. Трава, квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) [4] – Диан Парри (Франция) – 7:6 (7:2), 6:1

Матч стартовал еще 14 июня, но при счете 3:0 в пользу Стародубцевой во втором сете был прерван из-за дождя.

Это была вторая встреча соперниц. В 2024 году Юлия одолела Диан в 1/8 финала хардовых соревнований WTA 250 в Монастире.

В финале квалификации Стародубцева поборется против «нейтралки» Камиллы Рахимовой (WTA 83). Игра состоится 15 июня ориентировочно в 19:30 по Киеву.

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Юлия Стародубцева – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева Диан Парри WTA Ноттингем
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Sashamar
Те, що наразі навіть не спітніла, дуже добре. Але башкірка та ще штучка.
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+2
C.Пеклов
Всі в один час грають й футбол й волейбол,ще і теніс...й стрибки у висоту!
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+1
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C.Пеклов
Урок від Снігур пішов на користь!
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0
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