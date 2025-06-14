Стартовый матч Стародубцевой на турнире WTA 250 в Ноттингеме перенесен

14 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева стартовала на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В 19:00 украинка вышла на корт против представительницы Франции Диан Парри (WTA 97). Стародубцева выиграла первый сет на тай-брейке 7:6 (7:2) и повела во втором со счетом 3:0 (30:40*), после чего матч был прерван из-за дождя.

Спустя 2.5 часа дождь так и не прекратился, поэтому встреча был перенесена на 15 июня. Поединок будет возобновлен ориентировочно в 14:30 по Киеву на корте №2 после игры Ализе Корне – Юань Юэ, которая также был изначально запланирована на субботу.

Победительница противостояния в финале отбора поборется против «нейтралки» Камиллы Рахимовой, которая в первом круге квалов обыграла Амарни Бэнкс (Великобритания, WTA 284) 6:3, 1:6, 6:3.

Матчи основной сетки Ноттингема начнутся 16 июня, финал запланирован на 22 число. В основе соревнований Украину гарантировано представит Даяна Ястремская. В 1/16 финала она сыграет с третьей сеяной Элизе Мертенс.