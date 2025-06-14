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WTA
14 июня 2025, 17:47 | Обновлено 14 июня 2025, 17:51
412
0

Ястремская получила первую соперницу на турнире WTA 250 в Ноттингеме

Даяна в 1/16 финала соревнований в Британии сыграет против Элизе Мертенс

14 июня 2025, 17:47 | Обновлено 14 июня 2025, 17:51
412
0
Ястремская получила первую соперницу на турнире WTA 250 в Ноттингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 45) сыграет в основной сетке травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В 1/16 финала украинка сыграет против третьей сеяной Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 25). Мертенс на этой неделе выступает на соревнованиях идентичной категории в Хертогенбосе, где уже добралась до финала.

Ранее Даяна и Элизе играли между собой только один раз. В 2021 году украинка потерпела поражение от соперницы на турнире в Чикаго.

Если Ястремская сумеет обыграть Мертенс, то во втором раунде поборется либо против Лючии Бронцетти, либо против теннисистки из квалификации.

Соревнования в Ноттингеме пройдут с 16 по 22 июня. В отборе сыграет еще одна представительницы Украины – Юлия Стародубцева. На старте квалов Юлия встретится с Диан Парри.

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Даяна Ястремская Элизе Мертенс WTA Ноттингем
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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