Ястремская получила первую соперницу на турнире WTA 250 в Ноттингеме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 45) сыграет в основной сетке травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В 1/16 финала украинка сыграет против третьей сеяной Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 25). Мертенс на этой неделе выступает на соревнованиях идентичной категории в Хертогенбосе, где уже добралась до финала.

Ранее Даяна и Элизе играли между собой только один раз. В 2021 году украинка потерпела поражение от соперницы на турнире в Чикаго.

Если Ястремская сумеет обыграть Мертенс, то во втором раунде поборется либо против Лючии Бронцетти, либо против теннисистки из квалификации.

Соревнования в Ноттингеме пройдут с 16 по 22 июня. В отборе сыграет еще одна представительницы Украины – Юлия Стародубцева. На старте квалов Юлия встретится с Диан Парри.