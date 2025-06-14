россиянка не реализовала 11 матчболов и продула в полуфинале Хертогенбоса

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс (WTA 25) пробилась в финал травяного турнира WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В полуфинале бельгийка в трех сетах добыла победу над Екатериной Александровой (WTA 19) за 2 часа и 51 минуту.

WTA 250 Хертогенбос. Трава, 1/2 финала

Элизе Мертенс (Бельгия) [3] – Екатерина Александрова [2] – 2:6, 7:6 (9:7), 6:4

За поединок Элизе отыграла 11 (!) матчболов: пять на подаче в 10-м гейме второй партии, пять на подаче в 12-м гейме второй партии и один на приеме на тай-брейке при 5:6.

Мертенс в 16-й раз в карьере сыграет в финале на уровне Тура и впервые на траве. Для Элизе это также будет третий решающий поединок в 2025 году. В январе она уступила Маккартни Кесслер в финале Хобарта и в конце того же месяца стала чемпионкой в Сингапуре, одолев в финале Энн Ли.

За титул Хертогенбоса Элизе поборется либо против Елены-Габриэлы Русе, либо против Элизабетты Коччаретто.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine