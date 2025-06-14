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  4. россиянка не реализовала 11 матчболов и продула в полуфинале Хертогенбоса
WTA
14 июня 2025, 15:47 | Обновлено 14 июня 2025, 15:48
617
4

россиянка не реализовала 11 матчболов и продула в полуфинале Хертогенбоса

Элизе Мертенс добыла волевую победу над Екатериной Александровой в трех сетах

14 июня 2025, 15:47 | Обновлено 14 июня 2025, 15:48
617
4
россиянка не реализовала 11 матчболов и продула в полуфинале Хертогенбоса
Getty Images/Global Images Ukraine. Элизе Мертенс

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс (WTA 25) пробилась в финал травяного турнира WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В полуфинале бельгийка в трех сетах добыла победу над Екатериной Александровой (WTA 19) за 2 часа и 51 минуту.

WTA 250 Хертогенбос. Трава, 1/2 финала

Элизе Мертенс (Бельгия) [3] – Екатерина Александрова [2] – 2:6, 7:6 (9:7), 6:4

За поединок Элизе отыграла 11 (!) матчболов: пять на подаче в 10-м гейме второй партии, пять на подаче в 12-м гейме второй партии и один на приеме на тай-брейке при 5:6.

Мертенс в 16-й раз в карьере сыграет в финале на уровне Тура и впервые на траве. Для Элизе это также будет третий решающий поединок в 2025 году. В январе она уступила Маккартни Кесслер в финале Хобарта и в конце того же месяца стала чемпионкой в Сингапуре, одолев в финале Энн Ли.

За титул Хертогенбоса Элизе поборется либо против Елены-Габриэлы Русе, либо против Элизабетты Коччаретто.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Элизе Мертенс Екатерина Александрова WTA Хертогенбос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
Це героїчний камбек, відіграти 11 матчболів це сильно, тим паче у кацапки!
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