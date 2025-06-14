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  4. Юлия Стародубцева – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 июня 2025, 15:31 |
38
0

Юлия Стародубцева – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча перого раунда отбора к турниру WTA 250 в Ноттингеме

14 июня 2025, 15:31 |
38
0
Юлия Стародубцева – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

14 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 67) начнет выступления в квалификации травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В первом раунде отбора украинка поборется против Диан Парри (Франция, WTA 97). Поединок состоится четвертым запуском на корте №2 после игры Эала – Грачева. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Юлии.

Победительница поединка в финале квалификации поборется либо против Амарни Бэнкс, либо против Камиллы Рахимовой.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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