Костюк уступила 9-й ракетке и покинула травяной турнир WTA 500 в Берлине
В первом раунде немецкого пятисотника Марта потерпела поражение от Эммы Наварро
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) завершила выступления в одиночном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.
В первом раунде украинка в двух сетах проиграла девятой ракетке мира Эмме Наварро из США за 1 час и 18 минут.
WTA 500 Берлин. Трава, 1/16 финала
Марта Костюк (Украина) – Эмма Наварро (США) – 2:6, 3:6
Это была третья встреча соперниц. Марта потерпела третье поражение от Эммы. В 2024 году Костюк уступила Наварро на тысячнике в Торонто и US Open.
Костюк впервые в 2025 году провела матч на травяном покрытии.
Следующей соперницей Эммы будет победительница противостояния Паула Бадоса – Ева Лис.
Костюк в Берлине продолжит выступления в парном разряде, где вместе с Евой Лис в первом круге поборется против итальянского первого сеяного тандема Сара Эррани / Жасмин Паолини.
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Загадка тільки в тому, що це знають всі вболівальники, а Марта та її команда мабуть цього ніяк не зрозуміють.
Чому вони знову чикали тих Топів? Ще з другого тижня РГ, були вже турніри на траві, як раз під рівень Марти, потім 250 тис, але ж ні, вона знову чикає Топів, щоб на вечірку сходити.
Цікаво порівняти, скільки Марта заробляє на призових, а скількі на контрактах. Бо контракти з нею, доки є фігура, якщо бачили ролік "За лаштунками" (чи щось таке) WTA, то Марта там про сукні та парфуми, а, наприклад, Еала (теж, до речі, цілком приваблива дівчина) про теніс.
Але фігура рано чи пізно закінчується.
(жарт!)