Костюк уступила 9-й ракетке и покинула травяной турнир WTA 500 в Берлине

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) завершила выступления в одиночном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.

В первом раунде украинка в двух сетах проиграла девятой ракетке мира Эмме Наварро из США за 1 час и 18 минут.

WTA 500 Берлин. Трава, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) – Эмма Наварро (США) – 2:6, 3:6

Это была третья встреча соперниц. Марта потерпела третье поражение от Эммы. В 2024 году Костюк уступила Наварро на тысячнике в Торонто и US Open.

Костюк впервые в 2025 году провела матч на травяном покрытии.

Следующей соперницей Эммы будет победительница противостояния Паула Бадоса – Ева Лис.

Костюк в Берлине продолжит выступления в парном разряде, где вместе с Евой Лис в первом круге поборется против итальянского первого сеяного тандема Сара Эррани / Жасмин Паолини.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine