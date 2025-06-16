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  4. Костюк уступила 9-й ракетке и покинула травяной турнир WTA 500 в Берлине
WTA
16 июня 2025, 13:58 | Обновлено 16 июня 2025, 14:02
990
22

Костюк уступила 9-й ракетке и покинула травяной турнир WTA 500 в Берлине

В первом раунде немецкого пятисотника Марта потерпела поражение от Эммы Наварро

16 июня 2025, 13:58 | Обновлено 16 июня 2025, 14:02
990
22
Костюк уступила 9-й ракетке и покинула травяной турнир WTA 500 в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) завершила выступления в одиночном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.

В первом раунде украинка в двух сетах проиграла девятой ракетке мира Эмме Наварро из США за 1 час и 18 минут.

WTA 500 Берлин. Трава, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) – Эмма Наварро (США) – 2:6, 3:6

Это была третья встреча соперниц. Марта потерпела третье поражение от Эммы. В 2024 году Костюк уступила Наварро на тысячнике в Торонто и US Open.

Костюк впервые в 2025 году провела матч на травяном покрытии.

Следующей соперницей Эммы будет победительница противостояния Паула Бадоса – Ева Лис.

Костюк в Берлине продолжит выступления в парном разряде, где вместе с Евой Лис в первом круге поборется против итальянского первого сеяного тандема Сара Эррани / Жасмин Паолини.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 22
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33may
Быстренько, пудель и соскучиться по хозяйке не успел
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+11
introvert
Напружена та інтенсивна підготовка до трав`яного сезону шляхом прийняття сонячних ванн пройшла успішно: Марта зуміла сьогодні виграти цілих п`ять геймів! Майже кожен другий її удар влучав в межі корту!
Так тримати, талановита!
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+10
Обсервер Влад
Там походу уже зовсім інші пріорітети, а теніс то таке. Пляжики, вечірки, а може і дитину вже хоче - тут уже не до якогось там ненависного тенісу
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+9
Vlad Holl
22 , скоро буде 23 , а грає як заманеться. Щось не так мабуть в тренуваннях і підготовці до матчів.
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+5
C.Пеклов
Трохи перезасмагла...
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
kollekciy
Повністю прогнозований результат. Марта ніколи добре не грала на траві, а першу гру програє навіть Снігур.
Загадка тільки в тому, що це знають всі вболівальники, а Марта та її команда мабуть цього ніяк не зрозуміють.
Чому вони знову чикали тих Топів? Ще з другого тижня РГ, були вже турніри на траві, як раз під рівень Марти, потім 250 тис, але ж ні, вона знову чикає Топів, щоб на вечірку сходити.   
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+4
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NM16071
Ще один "виснажливий" турнір для Марти, треба на два тижні на море, і тоді як гахне на Уімблдоні!!! А якщо серйозно, то всі нормально звикають до іншого покриття, тільки нашим треба програти три турніри на старті, щоб на четвертому програти у  другому колі. А Марта - це безхребетна лінива істеричка, і її ніщо вже не виправить. Може під настрій щось і виграє, але серйозних стабільних результатів не буде ніколи. 
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+3
Muskrat2
Грає на траві кожен рік з 14-ти років, а досвіду як не було.
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+3
Sashamar
Ну що ви хочете, витягли дівчину з бікіні, послали в якійсь дощовий Берлін.
  Цікаво порівняти, скільки Марта заробляє на призових, а скількі на контрактах. Бо контракти з нею, доки є фігура, якщо бачили ролік "За лаштунками" (чи щось таке) WTA, то Марта там про сукні та парфуми, а, наприклад, Еала (теж, до речі, цілком приваблива дівчина) про теніс.
  Але фігура рано чи пізно закінчується.
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+3
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Sit Simurg
Бен Наварро їй говорив : "Марто, цей турнір - просто розминка перед Уімом ... за те....."  )
(жарт!)  
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+3
Vlad Holl
Вона не 9 -ій ракетці програла,вона програла сама собі . Три неділі чим займалася ? Точно так як і на РГ, не грала і не заграла. Добре що без психів і сліз. 
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+3
Мосій Шило
Як казали моя прабабця:-,,НІЩО!,,
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+1
Pat_riot
Усі, як видно, у курсі Мартиної підготовки до сезону. Кожен перший написав щось про пляж. В це важко повірити, але як тільки Марта почне вигравати (мабуть вже на харді), ті ж самі люди одягнуть нові кєди і заспіваюсь їй осанну. Точно ті ж самі
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-2
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Андрій Заліщук
Дебільні мінусовщики повилазили
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-4
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Андрій Заліщук
Трава це не Мартина справа
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-4
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