Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ястремская добыла непростую победу и вышла в четвертьфинал в Ноттингеме
WTA
18 июня 2025, 15:14 | Обновлено 18 июня 2025, 15:20
1033
6

Ястремская добыла непростую победу и вышла в четвертьфинал в Ноттингеме

Даяна в трех сетах переиграла Антонию Ружич во втором раунде травяного турнира WTA 250

18 июня 2025, 15:14 | Обновлено 18 июня 2025, 15:20
1033
6
Ястремская добыла непростую победу и вышла в четвертьфинал в Ноттингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) пробилась в четвертьфинал травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

Во втором раунде украинка в трех сетах переиграла представительницу Хорватии Антонию Ружич (WTA 98) за 2 часа и 5 минут.

WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/8 финала

Антония Ружич (Хорватия) – Даяна Ястремская (Украина) – 2:6, 6:2, 4:6

В третьей партии Ястремская уступала 1:4, но сумела выиграть пять геймов подряд и одержала викторию.

Это была вторая встреча соперниц. В конце января Даяна переиграла Антонию во втором круге пятисотника в Линце.

В четвертьфинале соревнований в Ноттингеме Ястремская поборется против победительницы противостояния Лейла Фернандес (Канада, WTA 30) – Кристина Букша (Испания, WTA 107).

Для Даяны это первый турнир на травяном покрытии в 2025 году. В 1/16 финала она разобралась с Ольгой Данилович.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Даяна Ястремская – Антония Ружич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Антония Ружич. Прогноз на матч WTA 250 в Ноттингеме
ФОТО. У известной украинской теннисистки новый бойфренд. Его никто не знает
Даяна Ястремская Антония Ружич WTA Ноттингем
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги жеребьевки Лиги чемпионов. Они могут стать соперниками Динамо
Футбол | 17 июня 2025, 15:17 5
Итоги жеребьевки Лиги чемпионов. Они могут стать соперниками Динамо
Итоги жеребьевки Лиги чемпионов. Они могут стать соперниками Динамо

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации ЛЧ

На US Open 2025 в миксте сыграют лучшие теннисисты и теннисистки мира
Теннис | 18 июня 2025, 08:26 1
На US Open 2025 в миксте сыграют лучшие теннисисты и теннисистки мира
На US Open 2025 в миксте сыграют лучшие теннисисты и теннисистки мира

Американская теннисная ассоциация (USTA) сообщила о новом формате парного микста

Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
Футбол | 18.06.2025, 06:54
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Бокс | 18.06.2025, 08:48
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Турция для Турана. Шахтеру назвали соперника во 2-м раунде Лиги Европы
Футбол | 18.06.2025, 14:14
Турция для Турана. Шахтеру назвали соперника во 2-м раунде Лиги Европы
Турция для Турана. Шахтеру назвали соперника во 2-м раунде Лиги Европы
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Disiny7
Ну таке, легко і невимушено забрати 1-й сет, так само легко віддати 2-й, довести до 1-4 в 3-му, щоб легко і невимушено винести суперницю з корту і закрити матч. 
Дуже специфічна дівчина ця Даяна, як щоб реалізувала себе хоча б на 50% - мали б дуже яскравого топа. Але, на жаль, моє переконання, що цього не трапиться
Ответить
+2
Vlad Holl
Даяна грає як вміє і не треба чекати від неї якось прориву - все буде стабільно посередньо. Скажу ,що в 18- 19 років вона грала набагато краще.
 Чекаємо наступного валідольного матчу.
Ответить
+1
roman75zpr
У Даяны, по мере повышения в рейтинге,  постепенно, но всё же формируется, спортивный характер... а без него никуда
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Канады
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Канады
16.06.2025, 11:30 3
Авто/мото
Реал установил безумную клаусулу на Лунина. Цифра всех поразит
Реал установил безумную клаусулу на Лунина. Цифра всех поразит
16.06.2025, 09:13 3
Футбол
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
17.06.2025, 14:50
Футбол
Лидер сборной Украины может переехать в Испанию после исторического сезона
Лидер сборной Украины может переехать в Испанию после исторического сезона
16.06.2025, 17:23 3
Футзал
Лига наций по волейболу. Украина шокирует на старте
Лига наций по волейболу. Украина шокирует на старте
16.06.2025, 19:33 13
Волейбол
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
17.06.2025, 17:14 14
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
17.06.2025, 00:50
Бокс
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
16.06.2025, 18:03 88
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем