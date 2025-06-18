Ястремская добыла непростую победу и вышла в четвертьфинал в Ноттингеме
Даяна в трех сетах переиграла Антонию Ружич во втором раунде травяного турнира WTA 250
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) пробилась в четвертьфинал травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.
Во втором раунде украинка в трех сетах переиграла представительницу Хорватии Антонию Ружич (WTA 98) за 2 часа и 5 минут.
WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/8 финала
Антония Ружич (Хорватия) – Даяна Ястремская (Украина) – 2:6, 6:2, 4:6
В третьей партии Ястремская уступала 1:4, но сумела выиграть пять геймов подряд и одержала викторию.
Это была вторая встреча соперниц. В конце января Даяна переиграла Антонию во втором круге пятисотника в Линце.
В четвертьфинале соревнований в Ноттингеме Ястремская поборется против победительницы противостояния Лейла Фернандес (Канада, WTA 30) – Кристина Букша (Испания, WTA 107).
Для Даяны это первый турнир на травяном покрытии в 2025 году. В 1/16 финала она разобралась с Ольгой Данилович.
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Дуже специфічна дівчина ця Даяна, як щоб реалізувала себе хоча б на 50% - мали б дуже яскравого топа. Але, на жаль, моє переконання, що цього не трапиться
Чекаємо наступного валідольного матчу.