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  4. «Какая же это гордость». Хейсен прокомментировал дебютный матч за Реал
Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 15:31 | Обновлено 20 июня 2025, 15:35
243
0

«Какая же это гордость». Хейсен прокомментировал дебютный матч за Реал

Дин только недавно присоединился к мадридскому клубу

20 июня 2025, 15:31 | Обновлено 20 июня 2025, 15:35
243
0
«Какая же это гордость». Хейсен прокомментировал дебютный матч за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

Новоиспеченный игрок мадридского «Реала» Дин Хейсен в социальной сети Twitter высказался о своем дебютном матче за «сливочных» на клубном чемпионате мира.

Молодой защитник отыграл все 90 минут, однако так и не помог команде одержать победу – 1:1.

«Момент, который я запомню на всю жизнь: мой первый официальный матч в белой футболке. Какая же это гордость!

К сожалению, мы не начали эту турнирную борьбу так, как хотели. Мы станем сильнее в следующем матче», – сказал Дин.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Дин Хейсен клубный чемпионат мира по футболу Аль-Хиляль
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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