«Какая же это гордость». Хейсен прокомментировал дебютный матч за Реал
Дин только недавно присоединился к мадридскому клубу
Новоиспеченный игрок мадридского «Реала» Дин Хейсен в социальной сети Twitter высказался о своем дебютном матче за «сливочных» на клубном чемпионате мира.
Молодой защитник отыграл все 90 минут, однако так и не помог команде одержать победу – 1:1.
«Момент, который я запомню на всю жизнь: мой первый официальный матч в белой футболке. Какая же это гордость!
К сожалению, мы не начали эту турнирную борьбу так, как хотели. Мы станем сильнее в следующем матче», – сказал Дин.
Un momento que recordaré toda la vida: mi primer partido oficial con la camiseta blanca. ¡Qué orgullo! @realmadrid— Dean Huijsen (@DHuijsen) June 19, 2025
Desafortunadamente, no hemos empezado esta competición como queríamos. Nos haremos más fuertes en el próximo 🤍 pic.twitter.com/unRbQnDM4d
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист подписал с клубом двухлетний контракт
Руслан Костышин рассказал свое видение ситуации