«Какая же это гордость». Хейсен прокомментировал дебютный матч за Реал

Новоиспеченный игрок мадридского «Реала» Дин Хейсен в социальной сети Twitter высказался о своем дебютном матче за «сливочных» на клубном чемпионате мира.

Молодой защитник отыграл все 90 минут, однако так и не помог команде одержать победу – 1:1.

«Момент, который я запомню на всю жизнь: мой первый официальный матч в белой футболке. Какая же это гордость!

К сожалению, мы не начали эту турнирную борьбу так, как хотели. Мы станем сильнее в следующем матче», – сказал Дин.