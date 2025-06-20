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Испания
20 июня 2025, 13:44 | Обновлено 20 июня 2025, 13:47
218
0

Клуб Ла Лиги работает над переходом игрока Наполи, который вырос в Реале

Рафа Марин в ближайшее время может вернуться в Испанию

20 июня 2025, 13:44 | Обновлено 20 июня 2025, 13:47
218
0
Клуб Ла Лиги работает над переходом игрока Наполи, который вырос в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафа Марин

Испанский клуб «Вильярреал» ведет активные переговоры с «Наполи» по переходу 23-летнего защитника Рафы Марина.

По информации издания Marca, стороны пришли к соглашению об аренде игрока с опцией выкупа контракта за 12 миллионов евро.

Перешел Рафа в неаполитанский коллектив из испанского «Алавеса» перед стартом сезона-2024/25. Защитнику удалось провести лишь шесть матчей за клуб.

Интересно, что Марин является воспитанником мадридского «Реала». Рафа стабильно выступал за «Реал» Мадрид Кастилья, однако в составе основной команды игрок никогда не играл.

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Рафа Марин Вильярреал Наполи чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Реал Мадрид
Андрей Витренко Источник: Marca
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