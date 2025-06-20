Клуб Ла Лиги работает над переходом игрока Наполи, который вырос в Реале

Испанский клуб «Вильярреал» ведет активные переговоры с «Наполи» по переходу 23-летнего защитника Рафы Марина.

По информации издания Marca, стороны пришли к соглашению об аренде игрока с опцией выкупа контракта за 12 миллионов евро.

Перешел Рафа в неаполитанский коллектив из испанского «Алавеса» перед стартом сезона-2024/25. Защитнику удалось провести лишь шесть матчей за клуб.

Интересно, что Марин является воспитанником мадридского «Реала». Рафа стабильно выступал за «Реал» Мадрид Кастилья, однако в составе основной команды игрок никогда не играл.