Надоело ждать Судакова. Наполи переключился на другого хавбека

По информации Sky Sports, Наполи сделал предложение клубу АПЛ Брайтон о переходе центрального полузащитника Мэтта О'Райли.

Чемпион Италии в своем первом предложении оценил футболиста в 26,5 миллиона фунтов. Сообщается, что Брайтон не хотел бы продавать 24-летнего игрока, но готов к дальнейшим переговорам.

За прогрессом О'Райли следят Аталанта и Рома. В минувшем сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее была информация о том, что Наполи не может договориться с Шахтером о переходе Георгия Судакова, поэтому ищет другие варианты усиления на позицию в центр поля.