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  4. Надоело ждать Судакова. Наполи переключился на другого хавбека
Италия
19 июня 2025, 17:13 |
317
0

Надоело ждать Судакова. Наполи переключился на другого хавбека

Клуб начал переговоры с Брайтоном по О'Райли

19 июня 2025, 17:13 |
317
0
Надоело ждать Судакова. Наполи переключился на другого хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэтт О'Райли

По информации Sky Sports, Наполи сделал предложение клубу АПЛ Брайтон о переходе центрального полузащитника Мэтта О'Райли.

Чемпион Италии в своем первом предложении оценил футболиста в 26,5 миллиона фунтов. Сообщается, что Брайтон не хотел бы продавать 24-летнего игрока, но готов к дальнейшим переговорам.

За прогрессом О'Райли следят Аталанта и Рома. В минувшем сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее была информация о том, что Наполи не может договориться с Шахтером о переходе Георгия Судакова, поэтому ищет другие варианты усиления на позицию в центр поля.

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Мэтт О'Райли Наполи Брайтон Георгий Судаков трансферы трансферы Серии A
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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