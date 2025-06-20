Украина. Премьер лига20 июня 2025, 15:46 | Обновлено 20 июня 2025, 15:47
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ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за тренером. Клуб УПЛ попрощался с помощником коуча
Николай Гибалюк больше не работает в «Оболони»
20 июня 2025, 15:46 | Обновлено 20 июня 2025, 15:47
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Столичный клуб «Оболонь» объявил о завершении сотрудничества с помощником главного тренера Николаем Гибалюком.
Специалист покинул клуб вслед за Сергеем Шищенко, который в течение текущего сезона возглавлял коллектив.
«Мы благодарим Николая Гибалюка и желаем дальнейших успехов в тренерской карьере!», – написала пресс-служба клуба.
Николай присоединился к команде в сентябре 2024 года. Вместе с Гибалюком «Оболонь» сыграла 25 официальных матчей: 8 побед, 7 ничьих и 10 поражений.
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