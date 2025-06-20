ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за тренером. Клуб УПЛ попрощался с помощником коуча

Столичный клуб «Оболонь» объявил о завершении сотрудничества с помощником главного тренера Николаем Гибалюком.

Специалист покинул клуб вслед за Сергеем Шищенко, который в течение текущего сезона возглавлял коллектив.

«Мы благодарим Николая Гибалюка и желаем дальнейших успехов в тренерской карьере!», – написала пресс-служба клуба.

Николай присоединился к команде в сентябре 2024 года. Вместе с Гибалюком «Оболонь» сыграла 25 официальных матчей: 8 побед, 7 ничьих и 10 поражений.