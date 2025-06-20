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Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 15:46 | Обновлено 20 июня 2025, 15:47
471
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за тренером. Клуб УПЛ попрощался с помощником коуча

Николай Гибалюк больше не работает в «Оболони»

20 июня 2025, 15:46 | Обновлено 20 июня 2025, 15:47
471
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за тренером. Клуб УПЛ попрощался с помощником коуча
ФК Оболонь. Николай Гибалюк

Столичный клуб «Оболонь» объявил о завершении сотрудничества с помощником главного тренера Николаем Гибалюком.

Специалист покинул клуб вслед за Сергеем Шищенко, который в течение текущего сезона возглавлял коллектив.

«Мы благодарим Николая Гибалюка и желаем дальнейших успехов в тренерской карьере!», – написала пресс-служба клуба.

Николай присоединился к команде в сентябре 2024 года. Вместе с Гибалюком «Оболонь» сыграла 25 официальных матчей: 8 побед, 7 ничьих и 10 поражений.

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Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Николай Гибалюк отставка Сергей Шищенко
Андрей Витренко Источник: ФК Оболонь
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