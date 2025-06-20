Источник: клуб УПЛ подписал лучшего бомбардира Первой лиги Украины

Руководство черкасского ЛНЗ быстро отреагировало на сорванный трансфер украинского форварда Александрии Александра Филиппова, который подпишет контракт с «Полесьем».

По сообщению источника, «фиолетовые» подписали соглашение с 23-летним форвардом Данилом Кравчуком, который в прошлом сезоне феерил с «Эпицентром» в Первой лиге Украины.

В прошлом сезоне Первой лиги Украины Даниил Кравчук провел 20 матчей, забив 13 голов и отдав 3 результативных передачи. Даниил вместе с Эпицентром завоевал золотые медали соревнований, что позволило клубу квалифицироваться в УПЛ.

Ранее Sport.ua сообщал, что ЛНЗ подпишет воспитанника киевского «Динамо».