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  4. Источник: клуб УПЛ подписал лучшего бомбардира Первой лиги Украины
Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 15:46 |
1228
2

Источник: клуб УПЛ подписал лучшего бомбардира Первой лиги Украины

Данило Кравчук, якобы, стал игроком черкасского ЛНЗ

20 июня 2025, 15:46 |
1228
2
Источник: клуб УПЛ подписал лучшего бомбардира Первой лиги Украины
ФК Эпицентр. Даниил Кравчук

Руководство черкасского ЛНЗ быстро отреагировало на сорванный трансфер украинского форварда Александрии Александра Филиппова, который подпишет контракт с «Полесьем».

По сообщению источника, «фиолетовые» подписали соглашение с 23-летним форвардом Данилом Кравчуком, который в прошлом сезоне феерил с «Эпицентром» в Первой лиге Украины.

В прошлом сезоне Первой лиги Украины Даниил Кравчук провел 20 матчей, забив 13 голов и отдав 3 результативных передачи. Даниил вместе с Эпицентром завоевал золотые медали соревнований, что позволило клубу квалифицироваться в УПЛ.

Ранее Sport.ua сообщал, что ЛНЗ подпишет воспитанника киевского «Динамо».

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Даниил Кравчук Эпицентр Каменец-Подольский трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы ТаТоТаке
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Gargantua81
нормально. Кузык и Кравчук решат им проблему с флангами
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