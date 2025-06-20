Источник: клуб УПЛ подписал лучшего бомбардира Первой лиги Украины
Данило Кравчук, якобы, стал игроком черкасского ЛНЗ
Руководство черкасского ЛНЗ быстро отреагировало на сорванный трансфер украинского форварда Александрии Александра Филиппова, который подпишет контракт с «Полесьем».
По сообщению источника, «фиолетовые» подписали соглашение с 23-летним форвардом Данилом Кравчуком, который в прошлом сезоне феерил с «Эпицентром» в Первой лиге Украины.
В прошлом сезоне Первой лиги Украины Даниил Кравчук провел 20 матчей, забив 13 голов и отдав 3 результативных передачи. Даниил вместе с Эпицентром завоевал золотые медали соревнований, что позволило клубу квалифицироваться в УПЛ.
Ранее Sport.ua сообщал, что ЛНЗ подпишет воспитанника киевского «Динамо».
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