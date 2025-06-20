Александр КАМЕНСКИЙ: «Нужно в чемпионате показать наш максимум»
Полузащитник «Кривбасса» рассказал о старте учебно-тренировочных сборов
Криворожский «Кривбасс» проводит подготовку к новому сезону. Команда приступила к тренировочному процессу на клубной базе.
Вместе готов помочь команде и Александр Каменский. Молодой полузащитник недавно окончил школу и готов сосредотоситься на тренировочном процессе.
«Отпуск провел дома, свободное время проводил вместе с родными. Набрался много положительных эмоций. Теперь надо как можно лучше подготовиться к новому сезону и уже в чемпионате показать наш максимум», – сказал Александр Каменский.
В прошлом сезоне Каменский провел за первую команду 7 матчей. В составе «Кривбасса» U-19 полузащитник сыграл 16 поединков. Забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Кривбасс» провел первую тренировку под руководством ван Леувена.
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