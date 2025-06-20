Александр КАМЕНСКИЙ: «Нужно в чемпионате показать наш максимум»

Криворожский «Кривбасс» проводит подготовку к новому сезону. Команда приступила к тренировочному процессу на клубной базе.

Вместе готов помочь команде и Александр Каменский. Молодой полузащитник недавно окончил школу и готов сосредотоситься на тренировочном процессе.

«Отпуск провел дома, свободное время проводил вместе с родными. Набрался много положительных эмоций. Теперь надо как можно лучше подготовиться к новому сезону и уже в чемпионате показать наш максимум», – сказал Александр Каменский.

В прошлом сезоне Каменский провел за первую команду 7 матчей. В составе «Кривбасса» U-19 полузащитник сыграл 16 поединков. Забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» провел первую тренировку под руководством ван Леувена.