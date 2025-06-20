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  4. Александр КАМЕНСКИЙ: «Нужно в чемпионате показать наш максимум»
Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 14:54 | Обновлено 20 июня 2025, 14:55
126
0

Александр КАМЕНСКИЙ: «Нужно в чемпионате показать наш максимум»

Полузащитник «Кривбасса» рассказал о старте учебно-тренировочных сборов

20 июня 2025, 14:54 | Обновлено 20 июня 2025, 14:55
126
0
Александр КАМЕНСКИЙ: «Нужно в чемпионате показать наш максимум»
ФК Кривбасс. Александр Каменский

Криворожский «Кривбасс» проводит подготовку к новому сезону. Команда приступила к тренировочному процессу на клубной базе.

Вместе готов помочь команде и Александр Каменский. Молодой полузащитник недавно окончил школу и готов сосредотоситься на тренировочном процессе.

«Отпуск провел дома, свободное время проводил вместе с родными. Набрался много положительных эмоций. Теперь надо как можно лучше подготовиться к новому сезону и уже в чемпионате показать наш максимум», – сказал Александр Каменский.

В прошлом сезоне Каменский провел за первую команду 7 матчей. В составе «Кривбасса» U-19 полузащитник сыграл 16 поединков. Забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» провел первую тренировку под руководством ван Леувена.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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