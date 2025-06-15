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15 июня 2025, 14:35 | Обновлено 15 июня 2025, 15:36
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ВИДЕО. Роджер Федерер открыл легендарную гонку 24 часа Ле-Мана

Швейцарский теннисист дал старт самой престижной гонке на выносливость

15 июня 2025, 14:35 | Обновлено 15 июня 2025, 15:36
200
0
ВИДЕО. Роджер Федерер открыл легендарную гонку 24 часа Ле-Мана
Роджер Федерер

В субботу, 14 июня, на автодроме недалеко от французского города Ле-Ман состоялся старт одной из самых престижных гонок в мире – 24 часа Ле-Мана. Начало 93-го по счету марафона украсила легендарная фигура спорта – Роджер Федерер.

Одной из самых известных традиций 24 часов Ле-Мана является торжественное открытие гонки взмахом французского триколора, которое осуществляет почетный гость – выдающаяся личность из мира спорта, культуры или политики. В этом году такую честь получил легендарный швейцарский экс-теннисист.

Он присоединился к многолетней истории знаменитых стартов, в которой ранее участвовали такие звезды, как Зинедин Зидан, Брэд Питт, Леброн Джеймс. С появлением Федерера на стартовой прямой автодрома Сарт на трассе воцарилась особая атмосфера – зрители приветствовали 20-кратного победителя турниров Большого шлема стоя, а в его руках замахал символ Франции, открывший 93-е издание легендарной суточной гонки.

На стартовой решетке – 62 автомобиля, представляющие ведущих производителей и независимые команды со всего мира. Первый ряд возглавил экипаж Cadillac Hertz Team JOTA.

Tennis to Track: Roger Federer Waves Flag to Start 24 Hours of Le Mans Race - 10sBalls.com • TennisBalls.com

Roger Federer explica por qué no se va a pasar a las carreras de coches después de dar la salida a las 24 Horas de Le Mans

Roger Federer Ignites Le Mans 24-Hour Sprint with Epic Flag-Off

Tennis great Roger Federer waves the flag as Porsche takes lead in Le Mans race | The Straits Times

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Александр Ляшецкий
Александр Ляшецкий Sport.ua
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