ВИДЕО. Роджер Федерер открыл легендарную гонку 24 часа Ле-Мана

В субботу, 14 июня, на автодроме недалеко от французского города Ле-Ман состоялся старт одной из самых престижных гонок в мире – 24 часа Ле-Мана. Начало 93-го по счету марафона украсила легендарная фигура спорта – Роджер Федерер.

Одной из самых известных традиций 24 часов Ле-Мана является торжественное открытие гонки взмахом французского триколора, которое осуществляет почетный гость – выдающаяся личность из мира спорта, культуры или политики. В этом году такую честь получил легендарный швейцарский экс-теннисист.

Он присоединился к многолетней истории знаменитых стартов, в которой ранее участвовали такие звезды, как Зинедин Зидан, Брэд Питт, Леброн Джеймс. С появлением Федерера на стартовой прямой автодрома Сарт на трассе воцарилась особая атмосфера – зрители приветствовали 20-кратного победителя турниров Большого шлема стоя, а в его руках замахал символ Франции, открывший 93-е издание легендарной суточной гонки.

На стартовой решетке – 62 автомобиля, представляющие ведущих производителей и независимые команды со всего мира. Первый ряд возглавил экипаж Cadillac Hertz Team JOTA.