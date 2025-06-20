ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Шищенко – главный тренер Буковины

Черновицкая «Буковина» официально объявила о назначении на должность главного тренера клуба украинского специалиста Сергея Шищенко.

Отмечается, что тренер подписал с клубом 2-летний контракт.

Тренерскую карьеру Сергей начал в 2010 году в дубле донецкого «Металлурга», а в 2015 перешел на аналогичную должность в каменскую «Сталь». После работы с молодежными командами свой первый серьезный тренерский опыт Сергей Шищенко получил именно в Черновцах, возглавив перед стартом сезона 2016/17 перволиговую «Буковину».

В январе 2017 года Сергей Шищенко стал главным тренером юношеской команды «Шахтера», которая под его руководством завоевала бронзовые награды чемпионата Украины U-19 и выступала в юношеской Лиге чемпионов. Далее специалист возглавлял МФК «Николаев», юношескую и взрослую команды «Полесье» и ПФК «Звягель». В марте 2024 года вернулся в «Полесье» в качестве исполняющего обязанности главного тренера и помог команде финишировать на пятом месте в турнирной таблице, обеспечив житомирянам участие в еврокубках в следующем сезоне.

В сентябре 2024 года Сергей Шищенко возглавил столичную «Оболонь», которая после стартовых туров занимала последнюю позицию с лишь одним зачетным очком в своем активе. В 25 поединках под руководством 49-летнего специалиста «пивовары» одержали 8 побед и 7 раз сыграли вничью и в итоге финишировали на 11-м месте турнирной таблицы УПЛ, избежав зоны стыковых матчей.

Сезон Первой лиги 2024/25 «Буковина» завершила на 7-м месте в чемпионской группе, набрав 30 очков в 22 матчах.