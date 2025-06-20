Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Срна представил Арду Турана перед игроками
Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 15:28 | Обновлено 20 июня 2025, 15:29
675
0

ВИДЕО. Как Срна представил Арду Турана перед игроками

Турецкий специалист подписал контракт с «горняками» на два сезона

20 июня 2025, 15:28 | Обновлено 20 июня 2025, 15:29
675
0
ВИДЕО. Как Срна представил Арду Турана перед игроками
ФК Шахтер. Арда Туран и Дарио Срна

Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна представил игрокам нового главного тренера Арду Турана.

«Хочу представить нового главного тренера команды – мистера Арду Турана.

Человека, который был очень известным футболистом и завоевал много трофеев.

Я уверен, что мы сделали правильный выбор. Все мы ему поможем, и я уверен, что он поможет нам».

Турецкий специалист Арда Туран был назначен главным тренером «Шахтера» 27 мая.

В ближайшее время «горняков» ждут летние тренировочные сборы в словенском Брдо. Там команда проведет три недели, готовясь к матчам квалификации Лиги Европы.

По теме:
ВИДЕО. Первый день. Как игрока Шахтера приветствовали друга друга и Турана
ФОТО. Заря начала подготовку к сезону 2025/26
Источник: клуб УПЛ подписал лучшего бомбардира Первой лиги Украины
Арда Туран видео Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера Дарио Срна
Александр Сильченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Все знают». Известный тренер рассказал, виноват ли Мудрик в допинг-деле
Футбол | 20 июня 2025, 12:41 7
«Все знают». Известный тренер рассказал, виноват ли Мудрик в допинг-деле
«Все знают». Известный тренер рассказал, виноват ли Мудрик в допинг-деле

Василий Кобин не видит смысла в том, чтобы Михаил сознательно употреблял запрещенные вещества

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье определилось, где будет играть матчи Лиги конференций
Футбол | 20 июня 2025, 16:04 0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье определилось, где будет играть матчи Лиги конференций
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье определилось, где будет играть матчи Лиги конференций

Житомиряне остановили свой выбор в словацком городе Кошице

Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
Футбол | 19.06.2025, 19:47
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
Футбол | 19.06.2025, 19:35
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
Футбол | 19.06.2025, 22:34
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
19.06.2025, 01:11 1
Футбол
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
19.06.2025, 18:34 16
Футбол
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
18.06.2025, 20:57 181
Футбол
Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев
Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев
19.06.2025, 10:18 13
Футбол
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
20.06.2025, 07:37 64
Футбол
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
19.06.2025, 06:23 3
Футбол
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
19.06.2025, 18:02 179
Футбол
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
19.06.2025, 15:20
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем