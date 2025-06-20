ВИДЕО. Как Срна представил Арду Турана перед игроками
Турецкий специалист подписал контракт с «горняками» на два сезона
Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна представил игрокам нового главного тренера Арду Турана.
«Хочу представить нового главного тренера команды – мистера Арду Турана.
Человека, который был очень известным футболистом и завоевал много трофеев.
Я уверен, что мы сделали правильный выбор. Все мы ему поможем, и я уверен, что он поможет нам».
Турецкий специалист Арда Туран был назначен главным тренером «Шахтера» 27 мая.
В ближайшее время «горняков» ждут летние тренировочные сборы в словенском Брдо. Там команда проведет три недели, готовясь к матчам квалификации Лиги Европы.
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