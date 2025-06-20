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Италия
20 июня 2025, 14:59 | Обновлено 20 июня 2025, 15:00
829
1

Итальянский гранд провел переговоры с МЮ по вингеру. Он не нужен клубу

Джейдон Санчо заинтересовал представителей «Ювентуса»

20 июня 2025, 14:59 | Обновлено 20 июня 2025, 15:00
829
1
Итальянский гранд провел переговоры с МЮ по вингеру. Он не нужен клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Туринский «Ювентус» заинтересован в услугах 25-летнего вингера Джейдона Санчо – игрока «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Джанлука Ди Марцио, «зебры» сделали первый шаг и начали переговоры с «дьяволами» по переходу Санчо.

Сейчас «Ювентус» контактировал только с представителями клуба, дальше придется общаться с игроком и его агентом.

Туринскому клубу придется составить конкуренцию «Наполи», которое следит за Джейдоном длительное время.

Санчо провел сезон 2024/25 в аренде в лондонском «Челси», сыграв 42 матча (пять голов и десять ассистов).

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Андрей Витренко Источник: Джанлука Ди Марцио
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Комментарии 1
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ivankondrat96
МЮ налаштований продати Санчо. Тож цілком вірогідно, що зможуть домовитись
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