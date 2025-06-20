Итальянский гранд провел переговоры с МЮ по вингеру. Он не нужен клубу
Джейдон Санчо заинтересовал представителей «Ювентуса»
Туринский «Ювентус» заинтересован в услугах 25-летнего вингера Джейдона Санчо – игрока «Манчестер Юнайтед».
По информации журналиста Джанлука Ди Марцио, «зебры» сделали первый шаг и начали переговоры с «дьяволами» по переходу Санчо.
Сейчас «Ювентус» контактировал только с представителями клуба, дальше придется общаться с игроком и его агентом.
Туринскому клубу придется составить конкуренцию «Наполи», которое следит за Джейдоном длительное время.
Санчо провел сезон 2024/25 в аренде в лондонском «Челси», сыграв 42 матча (пять голов и десять ассистов).
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