Итальянский гранд провел переговоры с МЮ по вингеру. Он не нужен клубу

Туринский «Ювентус» заинтересован в услугах 25-летнего вингера Джейдона Санчо – игрока «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Джанлука Ди Марцио, «зебры» сделали первый шаг и начали переговоры с «дьяволами» по переходу Санчо.

Сейчас «Ювентус» контактировал только с представителями клуба, дальше придется общаться с игроком и его агентом.

Туринскому клубу придется составить конкуренцию «Наполи», которое следит за Джейдоном длительное время.

Санчо провел сезон 2024/25 в аренде в лондонском «Челси», сыграв 42 матча (пять голов и десять ассистов).