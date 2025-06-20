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  4. Динамо хочет подписать одного из лучших легионеров УПЛ. Есть конкуренция
Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 14:36 |
1342
0

Динамо хочет подписать одного из лучших легионеров УПЛ. Есть конкуренция

На Теди Цару из «Александрии» также претендуют «Металлист 1925» и «Полесье»

20 июня 2025, 14:36 |
1342
0
Динамо хочет подписать одного из лучших легионеров УПЛ. Есть конкуренция
ФК Александрия. Теди Цара

Киевское интересуется албанским нападающим «Александрии» Теди Царой, сообщает Telegram-канал «Днепрянин».

По информации источника, на 25-летнего футболиста также претендуют харьковский «Металлист 1925» и житомирское «Полесье».

Теди Цара присоединился к «Александрии» зимой 2025 года и во второй половине сезона 2024/25 провел в составе «горожан» 14 матчей, отличившись 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что Теди Цара близок к уходу из «Александрии».

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Теди Цара Александрия Динамо Киев Металлист 1925 Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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