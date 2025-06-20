Динамо хочет подписать одного из лучших легионеров УПЛ. Есть конкуренция

Киевское интересуется албанским нападающим «Александрии» Теди Царой, сообщает Telegram-канал «Днепрянин».

По информации источника, на 25-летнего футболиста также претендуют харьковский «Металлист 1925» и житомирское «Полесье».

Теди Цара присоединился к «Александрии» зимой 2025 года и во второй половине сезона 2024/25 провел в составе «горожан» 14 матчей, отличившись 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что Теди Цара близок к уходу из «Александрии».