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Клубный чемпионат мира
Бавария
21.06.2025 04:00 - : -
Бока Хуниорс
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Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 12:15 |
143
0

Бавария – Бока Хуниорс. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок состоится 21 июня и начнется в 04:00 по Киеву

20 июня 2025, 12:15 |
143
0
Бавария – Бока Хуниорс. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

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21 июня, в рамках второго круга группового раунда клубного чемпионата мира, свою встречу проведут Бавария и Бока Хуниорс. Матч начнется в 04:00 по киевскому времени.

Бавария

Немецкий гранд приехал на турнир в статусе одного из фаворитов, хоть этот сезон получился неоднозначным. Баварцы выиграли Бундеслигу, но ничего больше завоевать не удалось. Первый матч на турнире стал разминочным, так как Окленд Сити не сумел оказать малейшего сопротивления, легкая победа со счетом 10:0. Несмотря на десять мячей, не отметился результативными действиями лидер атак Харри Кейн, по оценкам он стал худшим игроков своей команды, из тех, кто вышли в основе.

Пришло время сыграть против более серьезных соперников, но букмекеры именно баварцев считают фаворитами группы. Венсан Компани должен хорошо зарядить своих подопечных, ведь первый матч мог расслабить футболистов.

Бока Хуниорс

У аргентинского клуба не было времени на раскачку, пришлось сразу отыграть против сильной Бенфики. Начало матча была за Бокой, которая повела к 27-й минуте со счетом 2:0, хотя один мяч соперник отыграл до перерыва.

Во втором тайме команда больше пыталась защитить результата, хотя позволяла сопернику не так много у своих ворот. Шансы на победу увеличились, когда в составе Бенфики был удален Белотти на 72-й минуте. Даже играя в большинстве, Бока Хуниорс умудрились пропустить на 84-й минуте, а еще через четыре минуты составы сравнялись, так как красную карточку получил Фигаль. В итоге 2:2, ничья, о которой можно больше жалеть, чем радоваться завоеванному баллу, ведь победа казалась совсем близкой. С большой вероятностью, Бока будет вести борьбу за вторую строчку с Бенфикой.

Прогноз

Клубы всемирно известны, существуют давно, но раньше никогда не пересекались. Букмекеры отдают большое преимущество немецкому гранду, хотя Бока может показать хорошую игру.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Баварии – 1,24, ничья – 6,35, победа Бока Хуниорс – 10,97. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я думаю, команды покажут зрелищный футбол, у андердога тоже будут свои моменты. Поставлю на тотал больше 3 голов за 1,75.

Прогноз Sport.ua
Бавария
21 июня 2025 -
04:00
Бока Хуниорс
Тотал больше 3 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Бока Хуниорс Бавария клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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