Бавария – Бока Хуниорс – 2:1. Кейн и Олисе. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура клубного чемпионата мира 2025
Во втором туре клубного чемпионата мира «Бавария» вырвала победу у «Бока Хуниорс» со счётом 2:1 на стадионе Hard Rock Stadium в Майами-Гарденс.
Авторами голов стали Гарри Кейн, открывший счёт уже на 18-й минуте, и Майкл Олисе, который решил исход матча на 84-й минуте.
Между этими событиями «Бока» сумела отыграться: на 67-й минуте Мигель Мерентиель поразил ворота мюнхенской команды.
Эта победа (2:1) обеспечила Баварии выход в плей‑офф с 6 очками после двух матчей в группе C, Бенфика имет 4 балла, а Бока Хуниорс (1 очко) осталась с минимальными шансами на плей-офф.
Клубный чемпионат мира
2-й тур, 21 июня 2025. Майами (США)
Бавария (Германия) – Бока Хуниорс (Аргентина) – 2:1
Голы: Кейн, 18, Олисе, 84 – Мерентиель, 67
Видео голов и обзор матча
События матча
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