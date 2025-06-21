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Клубный чемпионат мира
Бавария
21.06.2025 04:00 – FT 2 : 1
Бока Хуниорс
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Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 06:23 | Обновлено 21 июня 2025, 07:37
959
1

Бавария вырвала победу у Бока Хуниорс в матче клубного чемпионата мира

Немецкая команда с 6 очками гарантировала себе выход в плей-офф

21 июня 2025, 06:23 | Обновлено 21 июня 2025, 07:37
959
1
Бавария вырвала победу у Бока Хуниорс в матче клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором туре клубного чемпионата мира «Бавария» вырвала победу у «Бока Хуниорс» со счётом 2:1 на стадионе Hard Rock Stadium в Майами-Гарденс.

Авторами голов стали Гарри Кейн, открывший счёт уже на 18-й минуте, и Майкл Олисе, который решил исход матча на 84-й минуте.

Между этими событиями «Бока» сумела отыграться: на 67-й минуте Мигель Мерентиель поразил ворота мюнхенской команды.

Эта победа (2:1) обеспечила Баварии выход в плей‑офф с 6 очками после двух матчей в группе C, Бенфика имет 4 балла, а Бока Хуниорс (1 очко) осталась с минимальными шансами на плей-офф.

Клубный чемпионат мира

2-й тур, 21 июня 2025. Майами (США)

Бавария (Германия) – Бока Хуниорс (Аргентина) – 2:1

Голы: Кейн, 18, Олисе, 84 – Мерентиель, 67

Бавария: Нойер, Лаймер, Та, Станишич, Геррейро (Упамекано, 67), Киммих, Горецка (Павлович, 57), Олисе, Гнабри (Мусиала, 57; Мюллер, 82), Коман (Сане, 67), Кейн

Бока Хуниорс: Марчесин, Адвинкула, Ді Лольо, Коста, Бланко, Батталья, Бельмонте (Аларкон Сепеда, 69), Сенон (Брайда, 59), Карлос Паласиос (Хименес, 69), Веласко (Себальос, 80), Мерентиель (Саракки, 80)

Предупреждения: Горецка, 45+3 – Адвинкула, 36, Ди Лольо, 71

Турнирная таблица

FIFA Club World Cup Grp. C Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 2 2 0 0 12 - 1 6
2 Бенфика 2 1 1 0 8 - 2 4
3 Бока Хуниорс 2 0 1 1 3 - 4 1
4 Окленд Сити 2 0 0 2 0 - 16 0
Полная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Мерентиель (Бока Хуниорс).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
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Бока Хуниорс Бавария клубный чемпионат мира по футболу Майкл Олисе Гарри Кейн видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
Прям вирвала,Бока сьогодні ніяка,багато галасу ітд.в.мячем 72\27,ну і грубості там мало бути 2.5 видалення,але арбітр(знову латинос)закривав очі на другі жовті,і на фол ост.надії Мусіала(який знову на жаль травмувався),а по грі так ще в 1му таймі рахунок мав бути розгромним 3-0,Коман десь 20хв.Олісе 30хв,останній не дав пас на вільного Кейна,а сам не переграв воротаря один в один,а от Гаррі в такому *столпотворении* віддав пас на Олісе др. гол,а взагалі то Кейн знову зробив гру і цілком заслужено гравець матчу.І ще підписали того Та який на *голову нижче*по грі того ж Даєра,хіба за габаритів але швидкість нікуди,із-за нього і неї з контри забили гол.
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