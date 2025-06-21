Бавария вырвала победу у Бока Хуниорс в матче клубного чемпионата мира
Немецкая команда с 6 очками гарантировала себе выход в плей-офф
Во втором туре клубного чемпионата мира «Бавария» вырвала победу у «Бока Хуниорс» со счётом 2:1 на стадионе Hard Rock Stadium в Майами-Гарденс.
Авторами голов стали Гарри Кейн, открывший счёт уже на 18-й минуте, и Майкл Олисе, который решил исход матча на 84-й минуте.
Между этими событиями «Бока» сумела отыграться: на 67-й минуте Мигель Мерентиель поразил ворота мюнхенской команды.
Эта победа (2:1) обеспечила Баварии выход в плей‑офф с 6 очками после двух матчей в группе C, Бенфика имет 4 балла, а Бока Хуниорс (1 очко) осталась с минимальными шансами на плей-офф.
Клубный чемпионат мира
2-й тур, 21 июня 2025. Майами (США)
Бавария (Германия) – Бока Хуниорс (Аргентина) – 2:1
Голы: Кейн, 18, Олисе, 84 – Мерентиель, 67
Бавария: Нойер, Лаймер, Та, Станишич, Геррейро (Упамекано, 67), Киммих, Горецка (Павлович, 57), Олисе, Гнабри (Мусиала, 57; Мюллер, 82), Коман (Сане, 67), Кейн
Бока Хуниорс: Марчесин, Адвинкула, Ді Лольо, Коста, Бланко, Батталья, Бельмонте (Аларкон Сепеда, 69), Сенон (Брайда, 59), Карлос Паласиос (Хименес, 69), Веласко (Себальос, 80), Мерентиель (Саракки, 80)
Предупреждения: Горецка, 45+3 – Адвинкула, 36, Ди Лольо, 71
Турнирная таблица
|FIFA Club World Cup Grp. C
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|12 - 1
|6
|2
|Бенфика
|2
|1
|1
|0
|8 - 2
|4
|3
|Бока Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4
|Окленд Сити
|2
|0
|0
|2
|0 - 16
|0
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
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