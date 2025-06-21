21 июня в 04:00 состоится матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Бавария (Германия) и Бока Хуниорс (Аргентина) встретятся на арене Hard Rock Stadium в Майами-Гарденс.

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Ранее в 1-м туре Бавария разгромила Окленд Сити (10:0), а команда Бока Хуниорс разошлась миром с Бенфикой (2:2).

Во 2-м туре Бенфика нанесла поражение клубу Окленд Сити (6:0) и возглавила группу C с 4 очками, у Баварии пока что 3 балла, Бока Хуниорс имеет 1 пункт, а Окленд Сити идет без зачетных пунктов.

Бавария – Бока Хуниорс. Клубный ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE

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