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Клубный чемпионат мира
Бавария
21.06.2025 04:00 – 41 1 : 0
Бока Хуниорс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 04:00 | Обновлено 21 июня 2025, 04:04
98
0

Бавария – Бока Хуниорс. Клубный ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 21 июня в 04:00 матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025

21 июня 2025, 04:00 | Обновлено 21 июня 2025, 04:04
98
0
Бавария – Бока Хуниорс. Клубный ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

21 июня в 04:00 состоится матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Бавария (Германия) и Бока Хуниорс (Аргентина) встретятся на арене Hard Rock Stadium в Майами-Гарденс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее в 1-м туре Бавария разгромила Окленд Сити (10:0), а команда Бока Хуниорс разошлась миром с Бенфикой (2:2).

Во 2-м туре Бенфика нанесла поражение клубу Окленд Сити (6:0) и возглавила группу C с 4 очками, у Баварии пока что 3 балла, Бока Хуниорс имеет 1 пункт, а Окленд Сити идет без зачетных пунктов.

Бавария – Бока Хуниорс. Клубный ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE

Бавария – Бока Хуниорс
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События матча

18’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
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Бока Хуниорс Бавария клубный чемпионат мира по футболу смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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