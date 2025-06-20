Бавария – Бока Хуниорс. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Поединок состоится 21 июня в 04:00 по Киеву
21 июня на Хард Рок Стэдиум пройдет матч 2-го тура клубного чемпионата мира, в котором Бавария сыграет против Боки Хуниорс. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.
Бавария
Команда долгое время оставалась лидером в немецком футболе. Получилось сохранить серебряную салатницу и в 2023-м году, но уже с откровенным везением: за счет потери очков Боруссией в последнем туре в Дортмунде. Вроде бы пытались после этого прибавить за счет трансферной активности и подписания ряда новичков, включая стомиллионного Кейна. И после этого был откровенный провал - только так можно трактовать третье место в Бундеслиге и ноль трофеев в других турнирах.
Компани, придя в Мюнхен, добился реализации главной задачи: с ним гранд стал первым в Германии. Впрочем, и в кубке был ранний вылет в кубке, и в Лиге чемпионов, в плей-офф, с боями уступили Интеру. На клубном чемпионате мира с Оклендом был не матч, а классическая тренировка с повышенной ответственностью, в которой забили десятой голов.
❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!
Бока Хуниорс
Клуб по праву считается грандом в Аргентине не меньшим, чем его соперник для немцев. Да и для Южной Америки в целом - у него 6 побед в Копе Либертадорес. Правда, там не было трофеев с 2007-го года. И даже на внутренней арене в 2022-м году было последнее чемпионство.
Не все получается и в новом розыгрыше. Особняком стоит провал в Копе Либертадорес, где гранд ограничился парой стыковых поединков против Альянсы Лимы (0:1 на выезде, 2:1 дома и вылет по правилу выездного гола). А в Апертуре, выйдя в плей-офф и только по пенальти пройдя Ланус, потом проиграли уже в четвертьфинале Индепендьенте. На клубном чемпионате мира аргентинцы стартовали с Бенфикой с пары забитых голов, но потом, возможно, расслабились и упустили преимущество, ограничившись ничьей.
Статистика личных встреч
Хотя это флагманы национального и континентального уровня, но они сыграют между собой впервые.
Прогноз
Букмекерские конторы и тут не ждут проблем для немцев. Согласимся: это уже не полулюбители из Океании, но аргентинцев, не убедивших в первом туре, нужно обыгрывать с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,64).
19:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Она дала положительный результат
Первым этапом партнерства стало выступление сборной Украины на чемпионате мира по минифутболу