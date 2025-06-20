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Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 14:29 |
51
0

Бавария – Бока Хуниорс. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

Поединок состоится 21 июня в 04:00 по Киеву

20 июня 2025, 14:29 |
51
0
Бавария – Бока Хуниорс. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

21 июня на Хард Рок Стэдиум пройдет матч 2-го тура клубного чемпионата мира, в котором Бавария сыграет против Боки Хуниорс. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Бавария

Команда долгое время оставалась лидером в немецком футболе. Получилось сохранить серебряную салатницу и в 2023-м году, но уже с откровенным везением: за счет потери очков Боруссией в последнем туре в Дортмунде. Вроде бы пытались после этого прибавить за счет трансферной активности и подписания ряда новичков, включая стомиллионного Кейна. И после этого был откровенный провал - только так можно трактовать третье место в Бундеслиге и ноль трофеев в других турнирах.

Компани, придя в Мюнхен, добился реализации главной задачи: с ним гранд стал первым в Германии. Впрочем, и в кубке был ранний вылет в кубке, и в Лиге чемпионов, в плей-офф, с боями уступили Интеру. На клубном чемпионате мира с Оклендом был не матч, а классическая тренировка с повышенной ответственностью, в которой забили десятой голов.

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Бока Хуниорс

Клуб по праву считается грандом в Аргентине не меньшим, чем его соперник для немцев. Да и для Южной Америки в целом - у него 6 побед в Копе Либертадорес. Правда, там не было трофеев с 2007-го года. И даже на внутренней арене в 2022-м году было последнее чемпионство.

Не все получается и в новом розыгрыше. Особняком стоит провал в Копе Либертадорес, где гранд ограничился парой стыковых поединков против Альянсы Лимы (0:1 на выезде, 2:1 дома и вылет по правилу выездного гола). А в Апертуре, выйдя в плей-офф и только по пенальти пройдя Ланус, потом проиграли уже в четвертьфинале Индепендьенте. На клубном чемпионате мира аргентинцы стартовали с Бенфикой с пары забитых голов, но потом, возможно, расслабились и упустили преимущество, ограничившись ничьей.

Статистика личных встреч

Хотя это флагманы национального и континентального уровня, но они сыграют между собой впервые.

Прогноз

Букмекерские конторы и тут не ждут проблем для немцев. Согласимся: это уже не полулюбители из Океании, но аргентинцев, не убедивших в первом туре, нужно обыгрывать с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,64).

Прогноз Sport.ua
Бенфика
20 июня 2025 -
19:00
Окленд Сити
Фора Баварии (-1.5) 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Бавария Бока Хуниорс прогнозы прогнозы на футбол клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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