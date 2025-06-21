Венсан КОМПАНИ: «Европейским клубам тяжело играть с южноамериканскими»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира против аргентинского «Бока Хуниорс» (2:1):

«Сегодня нам пришлось много работать, но мы выполнили свою работу – мы вышли в 1/8 финала, и я очень доволен этим.

Вы видели, как трудно европейским командам играть против южноамериканских команд. Я думаю, что мы сделали это очень хорошо. Мы контролировали эмоции в игре. Да, мы пропустили гол, но остались спокойными. И то, как мы завершили игру, было очень зрелым. В целом, это было сильное выступление.

Атмосфера была просто невероятной. Если вы не здесь, вы не можете этого понять, но когда вы находитесь в центре событий... Это хороший опыт, привилегия для нас.

Мы счастливы, что начали турнир с двух побед».