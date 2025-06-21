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Клубный чемпионат мира
Бавария
21.06.2025 04:00 – FT 2 : 1
Бока Хуниорс
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Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 15:49 |
349
0

Венсан КОМПАНИ: «Европейским клубам тяжело играть с южноамериканскими»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал победу над «Бока Хуниорс»

21 июня 2025, 15:49 |
349
0
Венсан КОМПАНИ: «Европейским клубам тяжело играть с южноамериканскими»
ФК Бавария. Венсан Компани

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира против аргентинского «Бока Хуниорс» (2:1):

«Сегодня нам пришлось много работать, но мы выполнили свою работу – мы вышли в 1/8 финала, и я очень доволен этим.

Вы видели, как трудно европейским командам играть против южноамериканских команд. Я думаю, что мы сделали это очень хорошо. Мы контролировали эмоции в игре. Да, мы пропустили гол, но остались спокойными. И то, как мы завершили игру, было очень зрелым. В целом, это было сильное выступление.

Атмосфера была просто невероятной. Если вы не здесь, вы не можете этого понять, но когда вы находитесь в центре событий... Это хороший опыт, привилегия для нас.

Мы счастливы, что начали турнир с двух побед».

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Венсан Компани пресс-конференция Бока Хуниорс Бавария клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Бавария
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