Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
«Сандерленд» – главный фаворит на Владислава Ваната
23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат может в скором времени покинуть киевский клуб.
По информации источника, главным фаворитом на подписание украинца стал английский «Сандерленд», который опередил другие клубы АПЛ в борьбе за украинца. «Динамо» установило ценник на украинца – 25 миллионов евро, и «черные коты» согласились выплатить эту сумму за Ваната.
В этом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.
Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».
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