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  4. Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 23:44 |
3800
25

Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ

«Сандерленд» – главный фаворит на Владислава Ваната

19 июня 2025, 23:44 |
3800
25
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
УАФ. Владислав Ванат

23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат может в скором времени покинуть киевский клуб.

По информации источника, главным фаворитом на подписание украинца стал английский «Сандерленд», который опередил другие клубы АПЛ в борьбе за украинца. «Динамо» установило ценник на украинца – 25 миллионов евро, и «черные коты» согласились выплатить эту сумму за Ваната.

В этом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Ванат трансферы АПЛ трансферы УПЛ Сандерленд
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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Комментарии 26
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JSI
Отличительная черта сепаров легковоспламеняющийся анус, всё с Ванатом будет хорошо, это ваш сундуков никому не нужен)
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+8
DK_1927
Судокова жорика коли продасте? Наполі замість нього вже іншого має.Ага звіздіти не мішки рухати  отож маєте дірку замість трансфера.
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
😸
Побачемо, поки що це лише зацікавленість. Поки офіційно не оголосять про перехід, доти нема про що говорити.
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Захарченко
Якщо правда , то треба переходити . Приклад Забарного , Миколенка , Ярмолюка , а далі все залежить від самого Влада .
Ответить
+5
ZANREGENT
А кто вместо него? Герреро не блещет,Пономаренко тоже непонятно как себя проявит
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Kапітошkа
Хотілося б,щоб це було правдою.
Ответить
+4
Oleksandr
скулять диряві ОПЗЖ-шники Сурка і це кайф 
Ответить
-2
Alex86 1
Кротов намело шо то так до х?) 
Ответить
-2
Dynamo_Cyprus
Княжество Монако и игорный бизнес очень рады этой новости))) Фаны дыка, выдыхайте, эти 25 лям клуба не коснуться) 
Ответить
-3
Штандартенфюрер
Там был уже Дыр очкино сердце Русин, не знают там как избавиться уже от него☝️
Ответить
-6
Штандартенфюрер
Сандерленд и так на вылет, зачем им эта доходяга? ☝️
Ответить
-7
Показать Скрыть 2 ответа
Штандартенфюрер
Пум-пум очка, ты тута, ты рада?  
Ответить
-8
New Zealander
Ну я надеялся что ДК хотя бы в Лигу Конференций попадёт, а после распродажи уже даже на это шансов мало 
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
ЧЕМП
Завтра шубкис скажет,что он не продаецца,так как нужен на ЛЧ
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-8
Дыряво С Пердя
Ответить
-10
Показать Скрыть 1 ответ
Отаман
Кому він треба, гравці фк ганьба суркіса та медведчука зганьбили Україну на молодіжному чемпіонаті Європи, якщо хтось суркісам за нього дасть пиріжок, це вже буде добре 
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-12
Oleksandr
😂😂😂😂😂😂
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-14
Штандартенфюрер
Ответить
-15
saltim
Кому он нужен? Летят утки
Ответить
-16
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