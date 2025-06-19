Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ

23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат может в скором времени покинуть киевский клуб.

По информации источника, главным фаворитом на подписание украинца стал английский «Сандерленд», который опередил другие клубы АПЛ в борьбе за украинца. «Динамо» установило ценник на украинца – 25 миллионов евро, и «черные коты» согласились выплатить эту сумму за Ваната.

В этом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».