ДЖОКОВИЧ: «С Надалем у меня всегда были более теплые отношения»

Интересная беседа с сербским теннисистом Новаком Джоковичем была опубликована в издании 20minutos, где серба спросили о его прорыве в ATP-туре в то время, когда заголовки в теннисном мире принадлежали Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю.

24-кратный победитель турниров Grand Slam рассказал о личных взаимоотношениях и глубоком уважении к своим соперникам.

«Правда в том, что публика никогда не любила меня так, как любила их двоих – возможно, потому, что не хотела, чтобы я оказался рядом. Я был самым молодым, третьим лишним, тем, кто пришел и сразу сказал, что хочет стать номером один в мире. Возможно, им это не понравилось.

Однако тот факт, что кто-то мой главный соперник, не значит, что я желаю ему зла или ненавижу его. Мы все стремимся к одним и тем же целям, и в конце концов побеждает сильнейший. Я всегда с огромным уважением относился к Надалю и Федереру, никогда не говорил о них ничего плохого и никогда не скажу.

При этом, скажу честно, с Надалем у меня всегда были более теплые отношения», – признался Ноле.