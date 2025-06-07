ДЖОКОВИЧ: «Думаю, у меня больше шансов победить на траве, чем на харде»

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович пообщался с сербскими СМИ после поражения в полуфинальном поединке на Ролан Гаррос 2025.

Сербский теннисист заявил, что уже нацелен на Уимблдон 2025. В интервью, опубликованном изданием Sportklub, балканский спортсмен рассказал, что в его ближайших планах – как можно лучше подготовиться к британскому мейджору и выразил уверенность в своих силах.

«Переход с грунта на траву дается непросто, поэтому я уделю время отдыху и хорошей подготовке. Травяные корты благоприятствуют моему стилю, я чувствую себя там очень комфортно, а мои прошлые успехи на этом покрытии придают мне уверенности. Думаю, у меня больше шансов победить на траве, чем на харде», – отметил Ноле.

Джокович не будет участвовать в официальных турнирах до Уимблдона, но, возможно, сыграет выставочный матч за неделю до старта травяного мейджора – скорее всего, на традиционном показательном турнире в Херлингеме.