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  4. ДЖОКОВИЧ: «Думаю, у меня больше шансов победить на траве, чем на харде»
ATP
07 июня 2025, 14:46 |
159
0

ДЖОКОВИЧ: «Думаю, у меня больше шансов победить на траве, чем на харде»

Балканский теннисист пообщался с сербскими СМИ

07 июня 2025, 14:46 |
159
0
ДЖОКОВИЧ: «Думаю, у меня больше шансов победить на траве, чем на харде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович пообщался с сербскими СМИ после поражения в полуфинальном поединке на Ролан Гаррос 2025.

Сербский теннисист заявил, что уже нацелен на Уимблдон 2025. В интервью, опубликованном изданием Sportklub, балканский спортсмен рассказал, что в его ближайших планах – как можно лучше подготовиться к британскому мейджору и выразил уверенность в своих силах.

«Переход с грунта на траву дается непросто, поэтому я уделю время отдыху и хорошей подготовке. Травяные корты благоприятствуют моему стилю, я чувствую себя там очень комфортно, а мои прошлые успехи на этом покрытии придают мне уверенности. Думаю, у меня больше шансов победить на траве, чем на харде», – отметил Ноле.

Джокович не будет участвовать в официальных турнирах до Уимблдона, но, возможно, сыграет выставочный матч за неделю до старта травяного мейджора – скорее всего, на традиционном показательном турнире в Херлингеме.

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Новак Джокович Уимблдон (теннис)
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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