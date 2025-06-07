ДЖОКОВИЧ: «Это мог быть мой последний матч на Ролан Гаррос»

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович предельно ясно дал понять на пресс-конференции после поражения от Янника Синнера в полуфинале Ролан Гаррос 2025, что это вполне мог быть его последний матч на парижском турнире. Его прощание с кортом имени Филиппа Шатрие – оставленная на земле ракетка, аплодисменты трибунам, поклон и прикосновение к грунту – не выглядело формальностью, а стало по-настоящему трогательным моментом.

Несмотря на поражение, серб показал, возможно, свой лучший теннис со времён олимпийского финала. В 38 лет он продемонстрировал невероятный уровень и дал бой первой ракетке мира во всех трех сетах. Все партии решались на тонких нюансах, и лишь мельчайшие детали обеспечили Синнеру путевку в финал. О матче, уровне соперника, возможном завершении карьеры и эмоциях Джокович рассказал на пресс-конференции.

Прощание с кортом

«Я испытал огромное чувство благодарности за поддержку, которую получил сегодня. Это было невероятно. Думаю, я еще никогда не чувствовал такой атмосферы на этом стадионе в матчах против лучших игроков мира. Это была большая честь. Конечно, я не был рад поражению, но постарался выразить признательность публике – они поддерживали меня, когда казалось, что всё идёт не в мою пользу, поднимали меня, придавали сил бороться до последнего мяча. Я это сделал».

О высоком уровне Синнера

«Поздравляю Янника с отличной, стабильной игрой. Психологически он заслуживает особой похвалы – выдержал сложные моменты, справился с давлением, отыграл сетболы, показал отличные удары. Он доказал, почему он – первая ракетка мира. Очень стабильно провел матч».

Возможный последний матч на Ролан Гаррос

«Это мог быть мой последний матч на Ролан Гаррос. Именно поэтому я был немного более эмоционален в конце. Но если это действительно было моё прощание с этим турниром, то оно получилось замечательным – благодаря атмосфере и тому, как меня встретила публика. Я не знаю, что будет дальше на этом этапе моей карьеры. Но впереди – Уимблдон, мой любимый турнир детства. Я сделаю всё, чтобы подготовиться. Думаю, мои лучшие шансы – это Уимблдон или быстрые харды, например, Австралия».

Упущенные шансы в третьем сете

«Я горжусь своей игрой на этом турнире, особенно учитывая, что приехал не в лучшей форме. В третьем сете у меня были шансы – я пошел на удар справа, но промахнулся. Против таких игроков, как Синнер и Алькарас, очень мало возможностей, и это увеличивает давление. Начинаешь нервничать, пытаешься решать розыгрыш раньше. Так и случилось – я ошибся».

Анализ матча

«По уровню тенниса – это были три очень плотных сета. Второй и особенно третий вполне могли остаться за мной – дело в одном-двух ударах. Но Янник был лучше. Я постоянно чувствовал давление, он не давал мне времени. Он играл у задней линии, заставляя защищаться. Именно поэтому он – номер один. Желаю ему всего наилучшего в финале – думаю, это будет невероятная битва с Карлосом, двумя лучшими игроками на данный момент».

О завершении карьеры

«Я сказал, что это мог быть мой последний матч. Я не говорил, что это точно так. Сейчас я не знаю. 12 месяцев на этом этапе карьеры – это очень долго. Хочу ли я еще играть? Да. Смогу ли вернуться сюда через год? Не знаю. Посмотрим.

Я стараюсь придерживаться плана – играть на турнирах Большого шлема. Уимблдон и US Open – да, они в планах. Все остальное пока под вопросом. Но я точно хочу сыграть Уимблдон и US Open».

О манере Синнера

«Синнер – игрок, который постоянно навязывает высокий темп. Он в отличной физической форме, прекрасно бьет по мячу, всегда держит ритм. Он играет теннис своей жизни. Где бы ты с ним ни встречался – всегда будет высокий темп, который держит тебя в напряжении с самого начала. Первый сет был близким – 6:4. Во втором я отыгрался, даже был близок к взятию сета, но уступил. В третьем показал, пожалуй, лучший теннис за весь матч, но Янник снова был точнее в ключевых моментах. Он заслужил победу».

О физическом состоянии

«У меня были небольшие проблемы с мышцами в течение турнира – особенно в длинных матчах. Мы работали с командой, чтобы это не мешало. Конечно, чем дальше по сетке, тем больше нагрузка. Но в целом, я мог двигаться почти на 100%. Не считаю, что это как-то повлияло на результат, и не хочу придавать этому значения».

Сравнение себя с Синнером

«Когда я был на пике, тоже играл быстро. Но он – другой игрок. Не хочу сравнивать наши стили. Он уникален. Играл ли я лучше? Нет – потому что проиграл. С Зверевым у меня было больше времени на приеме, больше простора для тактики. Против Янника – нет. Времени нет совсем. Надо все время быть на максимуме. Думаю, я показал хороший уровень. Местами – очень высокий. Но и он тоже. Сегодня он был лучше».