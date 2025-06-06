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Ролан Гаррос
06 июня 2025, 23:29 | Обновлено 06 июня 2025, 23:57
943
3

Тотальный теннис. Синнер сыграет в дебютном финале на Ролан Гаррос 2025

Итальянский теннисист в трех сетах разобрался с Новаком Джоковичем

06 июня 2025, 23:29 | Обновлено 06 июня 2025, 23:57
943
3
Тотальный теннис. Синнер сыграет в дебютном финале на Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер сыграет в финале Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

В полуфинале парижского мейджора итальянский теннисист в трех сетах разобрался с 24-кратным победителем турниров Grand Slam Новаком Джоковичем (АТР 6) из Сербии. Для Синнера это уже 20-я победа подряд на турнирах Большого шлема.

Теннисисты провели на корте 3 часа и 17 минут. Это был их девятый очный поединок и пятая победа Янника.

Ролан Гаррос 2025. Полуфинал

Янник Синнер (Италия) [1] – Новак Джокович (Сербия) [6] – 6:4, 7:5, 7:6 (7:3)

Для итальянца это будет дебютный финал на Ролан Гаррос.

В решающем поединке за главный трофей турнира в мужском одиночном разряде Янник Синнер встретится с второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом (Испания).

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Комментарии 3
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introvert
В результаті жодної сенсації на чоловічому турнірі не сталося (справжніх сенсацій могло бути лише дві - невихід до фіналу або Алькараса, або Сіннера). І це добре, бо матимемо фінал мрії. Перший, але точно не останній за участю цих двох на мейджорах.
А серб на Вімблдоні може виявитись ще небезпечніший, ніж на грунті... хоча в варіант з його перемогою над обома молодими на одному турнірі не вірю.
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+6
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Олексій Олексієв
Хоч Ноле і має величезний досвід, але ментально фізично вже не витягує матчі з такими "асами" як Янік та Карліто. Остання легенда з "великої трійки" скоро завершить таку чудову кар'єру.
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