Тотальный теннис. Синнер сыграет в дебютном финале на Ролан Гаррос 2025

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер сыграет в финале Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

В полуфинале парижского мейджора итальянский теннисист в трех сетах разобрался с 24-кратным победителем турниров Grand Slam Новаком Джоковичем (АТР 6) из Сербии. Для Синнера это уже 20-я победа подряд на турнирах Большого шлема.

Теннисисты провели на корте 3 часа и 17 минут. Это был их девятый очный поединок и пятая победа Янника.

Ролан Гаррос 2025. Полуфинал

Янник Синнер (Италия) [1] – Новак Джокович (Сербия) [6] – 6:4, 7:5, 7:6 (7:3)

Для итальянца это будет дебютный финал на Ролан Гаррос.

В решающем поединке за главный трофей турнира в мужском одиночном разряде Янник Синнер встретится с второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом (Испания).