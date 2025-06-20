ОФИЦИАЛЬНО. Полесье определилось, где будет играть матчи Лиги конференций

Житомирское «Полесье» официально выбрало словацкий город Кошице в качестве места проведения домашних матчей Лиги конференций 2025/26.

Пока об этом официально объявил только Instagram-аккаунт «Кошицкой футбольной арены», но аккаунт «Полесье» репостнул эту публикацию у себя.

Сезон УПЛ 2024/25 «Полесье» завершило на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 матчах чемпионата Украины, что и дало право на участие в Лиге конференций в следующей кампании.

Ранее стало известно, что соперником «Полесья» в Q2 ЛК станет победитель пары «Борац Баня-Лука» (Босния) – «Санта-Колома» (Андорра).