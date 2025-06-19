Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы

Потенциальное противостояние «Шахтера» с «Бешикташем» во втором квалификационном раунде Лиги Европы стало возможным только благодаря невероятной развязке в последнем туре чемпионата Турции.

К 90+5 минуте заключительного матча клуб «Самсунспор» проигрывал 0:1 и должен был попасть именно в Q2 Лиги Европы, тогда как «Бешикташ» – сразу в Q4 ЛЕ.

Но все сменил бешеный камбек. Сонер Айдогду и Арбнор Муйя забили два мяча в компенсированное время.

Голы на 90+5 и 90+8 минутах не только принесли «Самсунспору» победу, но и кардинально перекроили турнирную таблицу. Эта команда вырвала путевку в Q4 ЛЕ, а «Бешикташу», уже видевшему себя в четвертом раунде, придется играть во втором.

В результаты жеребьевки Бешикташ станет соперником Шахтера в Q2 ЛЕ (24 и 31 июля), если горняки пройдут финский Ильвес в первом раунде квалификации (10 и 17 июля).

Видеообзор матча. Самсунспор – Кайсериспор – 2:1

Голы: Айдоглу, 90+5, Муйя, 90+8 – Назон, 46

Турнирная таблица чемпионата Турции