Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
В последнем туре Самсунспор сделал бешеный камбек в игре с Кайсериспором
Потенциальное противостояние «Шахтера» с «Бешикташем» во втором квалификационном раунде Лиги Европы стало возможным только благодаря невероятной развязке в последнем туре чемпионата Турции.
К 90+5 минуте заключительного матча клуб «Самсунспор» проигрывал 0:1 и должен был попасть именно в Q2 Лиги Европы, тогда как «Бешикташ» – сразу в Q4 ЛЕ.
Но все сменил бешеный камбек. Сонер Айдогду и Арбнор Муйя забили два мяча в компенсированное время.
Голы на 90+5 и 90+8 минутах не только принесли «Самсунспору» победу, но и кардинально перекроили турнирную таблицу. Эта команда вырвала путевку в Q4 ЛЕ, а «Бешикташу», уже видевшему себя в четвертом раунде, придется играть во втором.
В результаты жеребьевки Бешикташ станет соперником Шахтера в Q2 ЛЕ (24 и 31 июля), если горняки пройдут финский Ильвес в первом раунде квалификации (10 и 17 июля).
Видеообзор матча. Самсунспор – Кайсериспор – 2:1
Голы: Айдоглу, 90+5, Муйя, 90+8 – Назон, 46
Турнирная таблица чемпионата Турции
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|36
|30
|5
|1
|91 - 31
|95
|2
|Фенербахче
|36
|26
|6
|4
|90 - 39
|84
|3
|Самсунспор
|36
|19
|7
|10
|55 - 41
|64
|4
|Бешикташ
|36
|17
|11
|8
|59 - 36
|62
|5
|Истанбул Башакшехир
|36
|16
|6
|14
|60 - 56
|54
|6
|Эюпспор
|36
|15
|8
|13
|52 - 47
|53
|7
|Трабзонспор
|36
|13
|12
|11
|58 - 45
|51
|8
|Гёзтепе
|36
|13
|11
|12
|59 - 50
|50
|9
|Ризеспор
|36
|15
|4
|17
|52 - 58
|49
|10
|Касымпаша
|36
|11
|14
|11
|62 - 63
|47
|11
|Коньяспор
|36
|13
|7
|16
|45 - 50
|46
|12
|Аланьяспор
|36
|12
|9
|15
|43 - 50
|45
|13
|Кайсериспор
|36
|11
|12
|13
|45 - 57
|45
|14
|Газиантеп
|36
|12
|9
|15
|45 - 50
|45
|15
|Антальяспор
|36
|12
|8
|16
|37 - 62
|44
|16
|Бодрумспор
|36
|9
|10
|17
|26 - 43
|37
|17
|Сивасспор
|36
|9
|8
|19
|44 - 60
|35
|18
|Хатайспор
|36
|6
|8
|22
|47 - 74
|26
|19
|Адана Демирспор
|36
|3
|5
|28
|34 - 92
|2
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