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Лига Европы
19 июня 2025, 19:47 | Обновлено 19 июня 2025, 19:54
1366
0

Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы

В последнем туре Самсунспор сделал бешеный камбек в игре с Кайсериспором

19 июня 2025, 19:47 | Обновлено 19 июня 2025, 19:54
1366
0
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Бешикташ

Потенциальное противостояние «Шахтера» с «Бешикташем» во втором квалификационном раунде Лиги Европы стало возможным только благодаря невероятной развязке в последнем туре чемпионата Турции.

К 90+5 минуте заключительного матча клуб «Самсунспор» проигрывал 0:1 и должен был попасть именно в Q2 Лиги Европы, тогда как «Бешикташ» – сразу в Q4 ЛЕ.

Но все сменил бешеный камбек. Сонер Айдогду и Арбнор Муйя забили два мяча в компенсированное время.

Голы на 90+5 и 90+8 минутах не только принесли «Самсунспору» победу, но и кардинально перекроили турнирную таблицу. Эта команда вырвала путевку в Q4 ЛЕ, а «Бешикташу», уже видевшему себя в четвертом раунде, придется играть во втором.

В результаты жеребьевки Бешикташ станет соперником Шахтера в Q2 ЛЕ (24 и 31 июля), если горняки пройдут финский Ильвес в первом раунде квалификации (10 и 17 июля).

Видеообзор матча. Самсунспор – Кайсериспор – 2:1

Голы: Айдоглу, 90+5, Муйя, 90+8 – Назон, 46

Турнирная таблица чемпионата Турции

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 36 30 5 1 91 - 31 95
2 Фенербахче 36 26 6 4 90 - 39 84
3 Самсунспор 36 19 7 10 55 - 41 64
4 Бешикташ 36 17 11 8 59 - 36 62
5 Истанбул Башакшехир 36 16 6 14 60 - 56 54
6 Эюпспор 36 15 8 13 52 - 47 53
7 Трабзонспор 36 13 12 11 58 - 45 51
8 Гёзтепе 36 13 11 12 59 - 50 50
9 Ризеспор 36 15 4 17 52 - 58 49
10 Касымпаша 36 11 14 11 62 - 63 47
11 Коньяспор 36 13 7 16 45 - 50 46
12 Аланьяспор 36 12 9 15 43 - 50 45
13 Кайсериспор 36 11 12 13 45 - 57 45
14 Газиантеп 36 12 9 15 45 - 50 45
15 Антальяспор 36 12 8 16 37 - 62 44
16 Бодрумспор 36 9 10 17 26 - 43 37
17 Сивасспор 36 9 8 19 44 - 60 35
18 Хатайспор 36 6 8 22 47 - 74 26
19 Адана Демирспор 36 3 5 28 34 - 92 2
Полная таблица

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Бешикташ Шахтер Донецк Лига Европы Самсунспор Кайсериспор чемпионат Турции по футболу Арбнор Муйя Ильвес Тампере видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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