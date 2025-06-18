Турция для Турана. Шахтеру назвали соперника во 2-м раунде Лиги Европы

18 июня в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Донецкий Шахтер, обладатель Кубка Украины, узнало второго соперника в отборе Лиги Европы.

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Донецкая команда сыграет во 2-м раунде ЛЕ, если в Q1 преодолеет финский Ильвес из Тампере (матчи 10 и 17 июля).

Соперником Шахтера (в случае преодоления Ильвеса) в Q2 ЛЕ станет Бешикташ (Турция)

Первый матч для горняков пройдет 24 июля на выезде, а ответный – 31 июля на условно домашнем стадионе.

Недавно донецкий клуб попрощался с боснийским наставником Марино Пушичем, и команду горняков возглавил турецкий специалист Арда Туран, которому Бешикташ хорошо знаком.

Поединки второго раунда квалификации Лиги Европы пройдут 24 и 31 июля. Победители будут играть в Q3 ЛЕ, а проигравшие команды перейдут в Q3 Лиги конференций.

Лига Европы 2025/26

Квалификация Q2, 24 и 31 июля

Результаты жеребьевки

Лугано (Швейцария) – Пакш (Венгрия) / ЧФР Клуж (Румыния)

Сабах (Азербайджан) / Целе (Словения) – АЕК Ларнака (Кипр) / Партизан (Сербия)

Левски София (Болгария) / Хапоэль Беер-Шева (Израиль) – Брага (Португалия)

Баник Острава (Чехия) – Легия Варшава (Польша) / Актобе (Казахстан)

Андерлехт (Бельгия) – Спартак Трнава (Словакия) / Хеккен (Швеция)

Шериф Тирасполь (Молдова) / Приштина (Косово) – Утрехт (Нидерланды)

Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия)

Бешикташ (Турция) – Шахтер Донецк (Украина) / Ильвес (Финляндия)

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