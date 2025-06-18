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  4. Турция для Турана. Шахтеру назвали соперника во 2-м раунде Лиги Европы
Лига чемпионов
18 июня 2025, 14:14 | Обновлено 18 июня 2025, 14:32
4499
36

Турция для Турана. Шахтеру назвали соперника во 2-м раунде Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка для второго по силе еврокубка

18 июня 2025, 14:14 | Обновлено 18 июня 2025, 14:32
4499
36
Турция для Турана. Шахтеру назвали соперника во 2-м раунде Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Донецкий Шахтер, обладатель Кубка Украины, узнало второго соперника в отборе Лиги Европы.

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Донецкая команда сыграет во 2-м раунде ЛЕ, если в Q1 преодолеет финский Ильвес из Тампере (матчи 10 и 17 июля).

Соперником Шахтера (в случае преодоления Ильвеса) в Q2 ЛЕ станет Бешикташ (Турция)

Первый матч для горняков пройдет 24 июля на выезде, а ответный – 31 июля на условно домашнем стадионе.

Недавно донецкий клуб попрощался с боснийским наставником Марино Пушичем, и команду горняков возглавил турецкий специалист Арда Туран, которому Бешикташ хорошо знаком.

Поединки второго раунда квалификации Лиги Европы пройдут 24 и 31 июля. Победители будут играть в Q3 ЛЕ, а проигравшие команды перейдут в Q3 Лиги конференций.

Лига Европы 2025/26

Квалификация Q2, 24 и 31 июля

Результаты жеребьевки

  • Лугано (Швейцария) – Пакш (Венгрия) / ЧФР Клуж (Румыния)
  • Сабах (Азербайджан) / Целе (Словения) – АЕК Ларнака (Кипр) / Партизан (Сербия)
  • Левски София (Болгария) / Хапоэль Беер-Шева (Израиль) – Брага (Португалия)
  • Баник Острава (Чехия) – Легия Варшава (Польша) / Актобе (Казахстан)
  • Андерлехт (Бельгия) – Спартак Трнава (Словакия) / Хеккен (Швеция)
  • Шериф Тирасполь (Молдова) / Приштина (Косово) – Утрехт (Нидерланды)
  • Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия)
  • Бешикташ (Турция) – Шахтер Донецк (Украина) / Ильвес (Финляндия)

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 36
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Frank Piter
То чувство когда у Шахтера во втором раунде квалифая ЛЕ более сложный соперник, чем у Динамы во 2 раунде ЛЧ…
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+7
Показать Скрыть 3 ответа
Лига
Со жребием не повезло, ещё на такой ранней стадии, но пройти Бешикташ можно и нужно! Удачи Шахтёр
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+3
Alexander Киев
Туран проти турків  тут буде багато голів, матч цікввий. Вперед Шахтар 
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+2
ash
Жесть
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+2
sania
Чудовий жереб! Тепер побачим хто із ху...
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+2
Микола Унгурян
жереб не найприятливіший, попався самий серйозний суперник, але надіємся що ШД зможе пройти в наступний раунд
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+1
Alex86 1
во карма и будет анекдот если не пройдут 
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Oleksandr
які же типові когути у дИрки. Під статтею про Шахтар, більша половина коментарів від півнів  той випадок, коли новини Шахтаря для них - цікавіші ні ж про власне ФК ОПЗЖ Суркісні 
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0
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
Символично))
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0
Oleksandr
Новина про найпопулярнішу/найтитулованішу команду України - Шахтар, але чомусь набігли
недолугі гниди/зрадники країни - дИркачі 
Ответить
-1
FunnyCat_____
Отлично! Бешикташ там серьезно затаривается  под Сульшера!
Ответить
-1
Remark
Найкращий жереб для Турана та Шахтароспора!
Ответить
-1
Slunkoo
Besiktas neprojdut tocno...
Ответить
-1
Vitason
Да ,придется попахать Шахтеру ,лафа кончилась сразу в основной раунд лиги чемпионов 
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-2
Oleksandr
Буде дуже цікаво 
Рік тому вже обігрували на зборах 1:0, треба повторити гірникам той результат)
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-2
Майор Сиськотряс
Это же тот самый Бешикташ, который выбил киевскую Дыр очку из квалификации ЛК пару лет назад ☝️☝️☝️
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Павло
Це називається "Привіт, Ліга Конференцій" 
Ответить
-3
Fitness.sports
Полузащите у Бешикташа есть три португальца, один итальянец и англичанин. Иммобиле ещё шахтерспору не забивал. Надеюсь будет в новом сезоне.
Ответить
-3
mastorent
ну и вот и всё. наигрались бл
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
Burevestnik
Бешикташу пощастило.   
Ответить
-4
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