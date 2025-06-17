Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
В Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы
17 июня в 16:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.
Донецкий Шахтер как обладатель Кубка Украины начнет выступление в еврокубках с первого квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы.
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Горнякам предстоит пройти 4 раунда, чтобы попасть в основной этап ЛЕ. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу конференций.
Соперником Шахтера в Q1 Лиги Европы стал Ильвес Тампере (Финляндия)
Первая игра пройдет 10 июля на условно домашней арене Шахтера, а ответная – 17 июля в Финляндии.
Недавно донецкий клуб попрощался с боснийским наставником Марино Пушичем, и команду горняков возглавил турецкий специалист Арда Туран.
Жеребьевка первого раунда отбора запланирована на 17 июня. Стартовые матчи квалификации Q1 Лиги Европы пройдут 10 и 17 июля.
Второй раунд квалификации Лиги Европы: жеребьевка состоится 18 июня, а поединки пройдут 24 и 31 июля.
Лига Европы 2025/26
Квалификация Q1, 10 и 17 июля
Результаты жеребьевки
- Шахтер Донецк (Украина) – Ильвес Тампере (Финляндия)
- Шериф Тирасполь (Молдова) – Приштина (Косово)
- Спартак Трнава (Словакия) – Хеккен (Швеция)
- Сабах (Азербайджан) – Целе (Словения)
- Легия Варшава (Варшава) – Актобе (Казахстан)
- Левски (Болгария) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)
- АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан Белград (Сербия)
- Пакш (Венгрия) – ЧФР Клуж (Румуыния)
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Дуже цікавий суперник випав рідному ⚒️Шахтарю🧡🖤, в нас мільйонів переселенців з Донеччини цей клуб - ЄДИНЕ, що залишилось від рідного краю😢 Тож бажаю успіхів в подоланні кваліфаїв і розірвати Європу! 🤜🇪🇺
👉І в Ільвеса🇫🇮 прізвище рисі. А 🐈Рисі - це родичі Коті Мурлики з родини котячі, але більші і з довгими лапками! 😻Тож йому буде цікаве ця битва із кротиками! 😊