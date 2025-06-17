Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации

17 июня в 16:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Донецкий Шахтер как обладатель Кубка Украины начнет выступление в еврокубках с первого квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горнякам предстоит пройти 4 раунда, чтобы попасть в основной этап ЛЕ. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу конференций.

Соперником Шахтера в Q1 Лиги Европы стал Ильвес Тампере (Финляндия)

Первая игра пройдет 10 июля на условно домашней арене Шахтера, а ответная – 17 июля в Финляндии.

Недавно донецкий клуб попрощался с боснийским наставником Марино Пушичем, и команду горняков возглавил турецкий специалист Арда Туран.

Жеребьевка первого раунда отбора запланирована на 17 июня. Стартовые матчи квалификации Q1 Лиги Европы пройдут 10 и 17 июля.

Второй раунд квалификации Лиги Европы: жеребьевка состоится 18 июня, а поединки пройдут 24 и 31 июля.

Лига Европы 2025/26

Квалификация Q1, 10 и 17 июля

Результаты жеребьевки

Шахтер Донецк (Украина) – Ильвес Тампере (Финляндия)

(Украина) – Ильвес Тампере (Финляндия) Шериф Тирасполь (Молдова) – Приштина (Косово)

Спартак Трнава (Словакия) – Хеккен (Швеция)

Сабах (Азербайджан) – Целе (Словения)

Легия Варшава (Варшава) – Актобе (Казахстан)

Левски (Болгария) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)

АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан Белград (Сербия)

Пакш (Венгрия) – ЧФР Клуж (Румуыния)

Инфографика