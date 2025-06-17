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Лига Европы
17 июня 2025, 16:12 | Обновлено 17 июня 2025, 16:32
3316
18

Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации

В Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы

17 июня 2025, 16:12 | Обновлено 17 июня 2025, 16:32
3316
18
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня в 16:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Донецкий Шахтер как обладатель Кубка Украины начнет выступление в еврокубках с первого квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы.

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Горнякам предстоит пройти 4 раунда, чтобы попасть в основной этап ЛЕ. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу конференций.

Соперником Шахтера в Q1 Лиги Европы стал Ильвес Тампере (Финляндия)

Первая игра пройдет 10 июля на условно домашней арене Шахтера, а ответная – 17 июля в Финляндии.

Недавно донецкий клуб попрощался с боснийским наставником Марино Пушичем, и команду горняков возглавил турецкий специалист Арда Туран.

Жеребьевка первого раунда отбора запланирована на 17 июня. Стартовые матчи квалификации Q1 Лиги Европы пройдут 10 и 17 июля.

Второй раунд квалификации Лиги Европы: жеребьевка состоится 18 июня, а поединки пройдут 24 и 31 июля.

Лига Европы 2025/26

Квалификация Q1, 10 и 17 июля

Результаты жеребьевки

  • Шахтер Донецк (Украина) – Ильвес Тампере (Финляндия)
  • Шериф Тирасполь (Молдова) – Приштина (Косово)
  • Спартак Трнава (Словакия) – Хеккен (Швеция)
  • Сабах (Азербайджан) – Целе (Словения)
  • Легия Варшава (Варшава) – Актобе (Казахстан)
  • Левски (Болгария) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)
  • АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан Белград (Сербия)
  • Пакш (Венгрия) – ЧФР Клуж (Румуыния)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 18
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Карабас Барабас
В них - Бабай на емблемі!
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+2
Олег Мандрівник
Должны проходить как на прогулке. Иначе перезагрузку команды полную нужно будет делать 
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+1
Talya
Сьогодні такий особливо радісний для мого життя. Захистив (в нас дистанційно у зумі) дипломну роботу бакалавра прикладної математики📘🎓 Відсвяткую🎉
Дуже цікавий суперник випав рідному ⚒️Шахтарю🧡🖤, в нас мільйонів переселенців з Донеччини цей клуб - ЄДИНЕ, що залишилось від рідного краю😢 Тож бажаю успіхів в подоланні кваліфаїв і розірвати Європу! 🤜🇪🇺
👉І в Ільвеса🇫🇮 прізвище рисі. А 🐈Рисі - це родичі Коті Мурлики з родини котячі, але більші і з довгими лапками! 😻Тож йому буде цікаве ця битва із кротиками! 😊
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0
Singularis
У финнов ещё чемпионат не окончился. Они на ходу!
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Лига
Тут только на изи выносить с разницей хорошей 
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0
Отаман
Якась чупакабра на лого у фінів
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Отаман
Дуже добре 
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-1
Alexander Киев
Бажаю перемогу нашому найкращому і самому титулованому клубу України! Вперед Шахтар! 
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-1
Xvalenok03
Хоть логистика более-менее
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-1
Показать Скрыть 3 ответа
Richard Lewis
Шахті випала команда з лого, яке не сплутаєш з жодним іншим 
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-2
New Zealander
10:0
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-2
Перший Серед Рівних
piece of cake
Ответить
-3
Андрій Шевченко
Цей суперник кротовнику не по зубам.
Ответить
-6
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