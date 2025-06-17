Соперник Шахтера. Это Рысь: чем известен финский Ильвес из Тампере

Соперником донецкого Шахтера в 1-м раунде квалификации Лиги Европы стал Ильвес Тампере (Финляндия), матчи пройдут 10 и 17 июля.

Ильвес – профессиональный футбольный клуб из города Тампере. Основан в 1931 году, клуб выступает в Вейккауслиге – высшем дивизионе финского футбола. В сезоне 2024 команда финишировала на втором месте, это один из лучших результатов в истории клуба.

Клубные цвета – желтый и зеленый. Логотипом клуба является изображение рыси, эту эмблему используют с 1962 года. Домашние матчи Ильвес проводит на стадионе Таммелан, который вмещает более 8 тысяч зрителей и соответствует стандартам УЕФА.

Ильвес является одним из крупнейших спортивных клубов в стране не только в футболе, но и в хоккее и футзале. В общей структуре клуба тренируются более 4000 зарегистрированных игроков. У Ильвеса есть молодежная академия, из которой вышло немало игроков для национальных сборных и европейских клубов, в том числе английских. Инфраструктура включает два современных тренировочных центра с искусственными полями.

На международном уровне Ильвес имеет опыт участия в еврокубках – Кубке кубков, Кубке УЕФА, Лиге конференций. Наивысшим достижением в чемпионате Финляндии является титул 1983 года, также клуб становился вице-чемпионом в 1985 и 2024 годах. В Кубке Финляндии Ильвес побеждал четыре раза – в 1979, 1990, 2019 и 2023 годах. Средний возраст команды составляет около 27 лет, общая рыночная стоимость команды – примерно 4,5 миллиона евро.

Выступления Ильвеса в еврокубках

Состав команды Ильвес Тампере

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