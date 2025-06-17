Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Соперник Шахтера. Это Рысь: чем известен финский Ильвес из Тампере
Лига Европы
17 июня 2025, 16:47 | Обновлено 17 июня 2025, 16:57
1697
2

Соперник Шахтера. Это Рысь: чем известен финский Ильвес из Тампере

Ильвес был чемпионом Финляндии 1983 и вице-чемпионом 1985 и 2024

17 июня 2025, 16:47 | Обновлено 17 июня 2025, 16:57
1697
2
Соперник Шахтера. Это Рысь: чем известен финский Ильвес из Тампере
ФК Ильвес Тампере

Соперником донецкого Шахтера в 1-м раунде квалификации Лиги Европы стал Ильвес Тампере (Финляндия), матчи пройдут 10 и 17 июля.

Ильвес – профессиональный футбольный клуб из города Тампере. Основан в 1931 году, клуб выступает в Вейккауслиге – высшем дивизионе финского футбола. В сезоне 2024 команда финишировала на втором месте, это один из лучших результатов в истории клуба.

Клубные цвета – желтый и зеленый. Логотипом клуба является изображение рыси, эту эмблему используют с 1962 года. Домашние матчи Ильвес проводит на стадионе Таммелан, который вмещает более 8 тысяч зрителей и соответствует стандартам УЕФА.

Ильвес является одним из крупнейших спортивных клубов в стране не только в футболе, но и в хоккее и футзале. В общей структуре клуба тренируются более 4000 зарегистрированных игроков. У Ильвеса есть молодежная академия, из которой вышло немало игроков для национальных сборных и европейских клубов, в том числе английских. Инфраструктура включает два современных тренировочных центра с искусственными полями.

На международном уровне Ильвес имеет опыт участия в еврокубках – Кубке кубков, Кубке УЕФА, Лиге конференций. Наивысшим достижением в чемпионате Финляндии является титул 1983 года, также клуб становился вице-чемпионом в 1985 и 2024 годах. В Кубке Финляндии Ильвес побеждал четыре раза – в 1979, 1990, 2019 и 2023 годах. Средний возраст команды составляет около 27 лет, общая рыночная стоимость команды – примерно 4,5 миллиона евро.

Выступления Ильвеса в еврокубках

Состав команды Ильвес Тампере

Инфографика

По теме:
Были и поражения. Украинские клубы встречались с финскими в еврокубках
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Лига Европы. Жеребьевка квалификации Q1 для Шахтера. Смотреть онлайн LIVE
Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес Тампере жеребьевка Лиги Европы статистические расклады выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона получила предложение в 150 миллионов евро за суперзвезду
Футбол | 17 июня 2025, 17:00 1
Барселона получила предложение в 150 миллионов евро за суперзвезду
Барселона получила предложение в 150 миллионов евро за суперзвезду

Рафинья привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»

Нападающий сборной Украины был предложен гранду АПЛ. Есть ответ тренера
Футбол | 17 июня 2025, 15:39 11
Нападающий сборной Украины был предложен гранду АПЛ. Есть ответ тренера
Нападающий сборной Украины был предложен гранду АПЛ. Есть ответ тренера

Владислав Ванат может стать игроком «Арсенала»

ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой
Футбол | 16.06.2025, 20:54
ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой
ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой
Итальянский гранд заинтересован в трансфере Довбика. Есть ответ от Ромы
Футбол | 17.06.2025, 01:25
Итальянский гранд заинтересован в трансфере Довбика. Есть ответ от Ромы
Итальянский гранд заинтересован в трансфере Довбика. Есть ответ от Ромы
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Знаете, почему Бражко сдал в этом сезоне?»
Футбол | 16.06.2025, 20:56
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Знаете, почему Бражко сдал в этом сезоне?»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Знаете, почему Бражко сдал в этом сезоне?»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SosokDayany
" чим відомий " - НІЧИМ . Для чого нам читати полотно про команду спіртзавода? Якщо 500 мільйонна$ Шахта не виграє з загальним рахунком хоча б у 5 м'ячів у команди загальна  вартість якої два ЗІЛа кукурудзи , то ганьбисько третій команді України .
Ответить
+1
Richard Lewis
Чим відомий? Переважно хокеєм і лого 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
15.06.2025, 20:56 113
Футбол
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх такого боксера больше видеть не хочет»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх такого боксера больше видеть не хочет»
16.06.2025, 04:05 1
Бокс
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
16.06.2025, 06:23 13
Футбол
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
15.06.2025, 22:47 7
Другие виды
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
15.06.2025, 17:45 2
Футбол
Даниель ДЮБУА: «Знаете, почему Усик не симулировал после того удара?»
Даниель ДЮБУА: «Знаете, почему Усик не симулировал после того удара?»
16.06.2025, 02:33 1
Бокс
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
17.06.2025, 08:23 19
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
15.06.2025, 21:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем