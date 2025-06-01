Итоги чемпионата Турции: Галатасарай, Фенербахче, Самсунспор
Вечером 1 июня состоялись матчи заключительного тура чемпионата Турции
Вечером 1 июня состоялись матчи заключительного тура чемпионата Турции.
Галатасарай стал чемпионом Турции (95 очков) и получил путевку в основной раунд Лиги чемпионов
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Фенербахче занял второе место (84) и будет выступать в 3-м раунде квалификации ЛЧ.
В Лигу Европы пробились Самсунспор (64) – 4-й раунд отбора, а также Бешикташ (62) – 2-й раунд квалификации.
В Лиге конференций (начиная с Q2) будет выступать Истанбул Башакшехир (54).
На 6-м месте финишировала команда Тараса Степаненко – Эюпспор (53) под руководством Арды Турана, нового коуча Шахтера.
Трабзонспор, за который выступают украинцы Александр Зубков, Даниил Сикан и Арсений Батагов, занял 7-е место (51 очко).
Чемпионат Турции 2024/25
38-й тур, 30 мая – 1 июня 2025
- 30.05. 20:00. Антальяспор – Трабзонспор – 0:2
- 30.05. 20:00. Галатасарай – Башакшехир – 2:0
- 30.05. 20:00. Касымпаша – Гезтепе – 1:2
- 31.05. 16:00. Ризеспор – Хатайспор – 5:2
- 31.05. 16:00. Фенербахче – Коньяспор – 2:1
- 31.05. 19:00. Адана Демирспор – Газиантеп – 2:2
- 31.05. 19:00. Аланияспор – Сивасспор – 2:0
- 01.06. 19:00. Бодрумспор – Бешикташ – 0:4
- 01.06. 19:00. Самсунспор – Кайсериспор – 2:1
Итоговая турнирная таблица
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