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Чемпионат Турции
Фенербахче
31.05.2025 16:00 – FT 2 : 1
Коньяспор
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Турция
01 июня 2025, 21:34 | Обновлено 01 июня 2025, 21:53
306
0

Итоги чемпионата Турции: Галатасарай, Фенербахче, Самсунспор

Вечером 1 июня состоялись матчи заключительного тура чемпионата Турции

01 июня 2025, 21:34 | Обновлено 01 июня 2025, 21:53
306
0
Итоги чемпионата Турции: Галатасарай, Фенербахче, Самсунспор
Getty Images/Global Images Ukraine. Галатасарай

Вечером 1 июня состоялись матчи заключительного тура чемпионата Турции.

Галатасарай стал чемпионом Турции (95 очков) и получил путевку в основной раунд Лиги чемпионов

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Фенербахче занял второе место (84) и будет выступать в 3-м раунде квалификации ЛЧ.

В Лигу Европы пробились Самсунспор (64) – 4-й раунд отбора, а также Бешикташ (62) – 2-й раунд квалификации.

В Лиге конференций (начиная с Q2) будет выступать Истанбул Башакшехир (54).

На 6-м месте финишировала команда Тараса Степаненко – Эюпспор (53) под руководством Арды Турана, нового коуча Шахтера.

Трабзонспор, за который выступают украинцы Александр Зубков, Даниил Сикан и Арсений Батагов, занял 7-е место (51 очко).

Чемпионат Турции 2024/25

38-й тур, 30 мая – 1 июня 2025

  • 30.05. 20:00. Антальяспор – Трабзонспор – 0:2
  • 30.05. 20:00. Галатасарай – Башакшехир – 2:0
  • 30.05. 20:00. Касымпаша – Гезтепе – 1:2
  • 31.05. 16:00. Ризеспор – Хатайспор – 5:2
  • 31.05. 16:00. Фенербахче – Коньяспор – 2:1
  • 31.05. 19:00. Адана Демирспор – Газиантеп – 2:2
  • 31.05. 19:00. Аланияспор – Сивасспор – 2:0
  • 01.06. 19:00. Бодрумспор – Бешикташ – 0:4
  • 01.06. 19:00. Самсунспор – Кайсериспор – 2:1

Итоговая турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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