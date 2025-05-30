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Чемпионат Турции
Галатасарай
30.05.2025 20:00 – FT 2 : 0
Истанбул Башакшехир
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Турция
30 мая 2025, 22:10 | Обновлено 30 мая 2025, 22:49
803
1

Гол плюс ассист Зубкова. Трабзонспор победой завершил сезон в Турции

«Трабзонспор» финишировал в чемпионате на 7-й позиции с 51 очком в активе

30 мая 2025, 22:10 | Обновлено 30 мая 2025, 22:49
803
1
Гол плюс ассист Зубкова. Трабзонспор победой завершил сезон в Турции
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков отметился голом и результативной передачей в последнем туре чемпионата Турции.

«Трабзонспора» одержал победу в выездном матче против «Антальяспора» (2:0).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 55-й минуте Зубков открыл счет в игре, нанеся точный удар с дальней дистанции. Голкипер хозяев Абдулла Йигитер не смог справиться с ударом, и мяч курьезно влетел в сетку низом по центру ворот (1:0).

Меньше чем через две минуты «Трабзонспор» удвоил преимущество, Джон Ландстрем поразил ворота соперника с передачи Зубкова (2:0).

Зубков провел на поле 65 минут, после этого его заменил другой украинец Даниил Сикан. Арсений Батагов оказался вне заявки из-за травмы.

«Трабзонспор» завершил чемпионат Турции на 7-й позиции с 51 очком в активе.

Суперлига Турции. 38-й тур, 30 мая 2025

Антальяспор – Трабзонспор – 0:2

Голы: Зубков, 55 (Ландстрем), Ландстрем, 57 (Зубков)

Галатасарай – Истанбулспор Башакшехир – 2:0

Голы: Мертенс, 17 (пен), Осимхен, 81

Касымпаша – Гезтепе – 1:2

Голы: Бен Уанес, 47 – Йылдыз, 33 (пен), Виктор Уго, 90+2

ВИДЕО. Зубков курьезно забил за Трабзонспор издалека

Турнирная таблица

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Галатасарай).
17’
ГОЛ ! С пенальти забил Дрис Мертенс (Галатасарай).
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Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Антальяспор Александр Зубков Даниил Сикан видео голов и обзор Арсений Батагов Галатасарай Касымпаша Гезтепе Истанбул Башакшехир
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
І нікуди не вийшов. Як і Еюпспор?! От вже б в цих таблицях показували хто там ще в єврокубки по квоті національного кубка виходить - все б було зрозуміліше.
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