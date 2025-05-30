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  4. ВИДЕО. Зубков курьезно забил за Трабзонспор издалека. Затем добавил ассист
Чемпионат Турции
Антальяспор
30.05.2025 20:00 – FT 0 : 2
Трабзонспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
30 мая 2025, 21:23 | Обновлено 30 мая 2025, 22:15
2509
5

ВИДЕО. Зубков курьезно забил за Трабзонспор издалека. Затем добавил ассист

Украинский форвард отличился в поединке против Антальяспора

30 мая 2025, 21:23 | Обновлено 30 мая 2025, 22:15
2509
5
ВИДЕО. Зубков курьезно забил за Трабзонспор издалека. Затем добавил ассист
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков отметился голом и результативной передачей в заключительном туре чемпионата Турции.

На 55-й минуте выездного матча против «Антальяспора» Зубков открыл счет в игре, нанеся точный удар с дальней дистанции.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Голкипер хозяев Абдулла Йигитер не смог справиться с ударом, и мяч курьезно влетел в сетку низом по центру ворот (1:0).

Меньше чем через две минуты «Трабзонспор» удвоил преимущество, Джон Ландстрем поразил ворота соперника с передачи Зубкова (2:0).

После 60 минут команда украинца ведет со счетом 2:0, матч продолжается.

Суперлига Турции. 38-й тур, 30 мая 2025

Антальяспор – Трабзонспор – 0:2 (матч продолжается)

Голы: Зубков, 55 (Ландстрем), Ландстрем, 57 (Зубков)

ВИДЕО. Зубков курьезно забил за Трабзонспор издалека

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Ландстрем (Трабзонспор).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Трабзонспор).
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Александр Зубков Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Антальяспор Даниил Сикан Арсений Батагов видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 5
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AK.228
Гол не случайный 👏👏
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+3
Gargantua81
это не случайный гол, это мастерский дальний удар.  он использовал особенности мяча, который перед вратарем изменил направление полета.
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+3
Burevestnik
в ШД так не грав - не давали, бо там в пріоритеті бразильці.
але він вирвався на волю!!! молодець!
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0
Saltovka
почему он в шахтёре так не играл??
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-1
SosokDayany
Зубков топово грає в Трабзоні ,молодець . По другому і бути не могло,йому потрібно заробляти багато бабок, бурьонка його дорого обходиться , пам'ятаю як вона давала інтерв'ю де говорила ,що їй потрібно щоб чоловік чи то заробляв ,чи то давай на її потреби мінімум 10-15 тис євро . 
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-3
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Теннис
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