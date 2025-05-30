ВИДЕО. Зубков курьезно забил за Трабзонспор издалека. Затем добавил ассист

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков отметился голом и результативной передачей в заключительном туре чемпионата Турции.

На 55-й минуте выездного матча против «Антальяспора» Зубков открыл счет в игре, нанеся точный удар с дальней дистанции.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Голкипер хозяев Абдулла Йигитер не смог справиться с ударом, и мяч курьезно влетел в сетку низом по центру ворот (1:0).

Меньше чем через две минуты «Трабзонспор» удвоил преимущество, Джон Ландстрем поразил ворота соперника с передачи Зубкова (2:0).

После 60 минут команда украинца ведет со счетом 2:0, матч продолжается.

Суперлига Турции. 38-й тур, 30 мая 2025

Антальяспор – Трабзонспор – 0:2 (матч продолжается)

Голы: Зубков, 55 (Ландстрем), Ландстрем, 57 (Зубков)

ВИДЕО. Зубков курьезно забил за Трабзонспор издалека