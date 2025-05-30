ВИДЕО. Зубков курьезно забил за Трабзонспор издалека. Затем добавил ассист
Украинский форвард отличился в поединке против Антальяспора
Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков отметился голом и результативной передачей в заключительном туре чемпионата Турции.
На 55-й минуте выездного матча против «Антальяспора» Зубков открыл счет в игре, нанеся точный удар с дальней дистанции.
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Голкипер хозяев Абдулла Йигитер не смог справиться с ударом, и мяч курьезно влетел в сетку низом по центру ворот (1:0).
Меньше чем через две минуты «Трабзонспор» удвоил преимущество, Джон Ландстрем поразил ворота соперника с передачи Зубкова (2:0).
После 60 минут команда украинца ведет со счетом 2:0, матч продолжается.
Суперлига Турции. 38-й тур, 30 мая 2025
Антальяспор – Трабзонспор – 0:2 (матч продолжается)
Голы: Зубков, 55 (Ландстрем), Ландстрем, 57 (Зубков)
ВИДЕО. Зубков курьезно забил за Трабзонспор издалека
Sağ kanata futbolcu bakan o çok bilmiş futbol gurmeleri nerde Zubkov s*ksin o futbol bilginizi aq— ﺦ (@toscanello61) May 30, 2025
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События матча
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