30 июня на «Корденон Эйрлайнс Парк» пройдет матч 38-го тура Суперлиги Турции, в котором «Антальяспор» встретится с «Трабзонспором». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

«Антальяспор»

Команда не лишена амбиций, но пока что не смогла их как-то реализовать полноценно. Но хотя бы последние два десятилетия почти без исключений она играет в высшем дивизионе Турции. И дважды, в том числе в 2021-м, была финалистом кубка страны, правда, в обоих случаях проиграв. Довольно типичным получился прошлый сезон, что принес 49 очков и 10-е место в итоговой таблице.

В новом розыгрыше не все получилось, но приглашение уже после Нового года Эмре Белозоглу дало свой эффект. Очков набрали достаточно, чтобы остаться в числе середняков Суперлиги. И, похоже, в мае постепенно начали сбавлять обороты – выиграли только у «Коньяспора», а «Кайсериспору» и вовсе уступили. В прошлом туре с новичком, «Еюпспором», тоже проиграли – 1-2 дома.

«Трабзонспор»

Клуб не только по праву может считать себя историческим грандом турецкого футбола. В 2022-м году о себе уж точно напомнили во весь голос, став после долгой паузы снова чемпионом. Да и в прошлом сезоне больше очков набрали только «Галатасарай» с «Фенербахче».

Сейчас заканчивается крайне неудачный год. Вроде бы была надежда спасти сезон, когда и зимние новички, прежде всего Зубков (да и Сикан), разыгрались, а тренером, очередным уже, стал Текке. Но и в финале кубка довольно ожидаемо их легко обыграл «Галатасарай», и в Суперлиге уже было поздно замахиваться на что-то весомое. И в мае, поняв это, снова перестали побеждать. С «Самсунспором» тоже в прошлом туре была ничья, 2-2

Статистика личных встреч

В четырех последних поединках «Антальяспор» взял только одну ничью, проиграв остальные матчи.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше верят в гостей. Но в целом тут уже нужно обеим сторонам просто доиграть – ждем довольно открытый футбол и итоговые «больше 2,5 голов» (коэффициент – 1,63).

Прогноз Sport.ua Антальяспор Трабзонспор Тотал больше 2,5 1,63 Сделать ставку

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