Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Антальяспор – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Чемпионат Турции
Антальяспор
30.05.2025 20:00 - : -
Трабзонспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
30 мая 2025, 11:14 |
45
0

Антальяспор – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 30 мая в 20:00 по Киеву

30 мая 2025, 11:14 |
45
0
Антальяспор – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Трабзонспор

30 июня на «Корденон Эйрлайнс Парк» пройдет матч 38-го тура Суперлиги Турции, в котором «Антальяспор» встретится с «Трабзонспором». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

«Антальяспор»

Команда не лишена амбиций, но пока что не смогла их как-то реализовать полноценно. Но хотя бы последние два десятилетия почти без исключений она играет в высшем дивизионе Турции. И дважды, в том числе в 2021-м, была финалистом кубка страны, правда, в обоих случаях проиграв. Довольно типичным получился прошлый сезон, что принес 49 очков и 10-е место в итоговой таблице.

В новом розыгрыше не все получилось, но приглашение уже после Нового года Эмре Белозоглу дало свой эффект. Очков набрали достаточно, чтобы остаться в числе середняков Суперлиги. И, похоже, в мае постепенно начали сбавлять обороты – выиграли только у «Коньяспора», а «Кайсериспору» и вовсе уступили. В прошлом туре с новичком, «Еюпспором», тоже проиграли – 1-2 дома.

«Трабзонспор»

Клуб не только по праву может считать себя историческим грандом турецкого футбола. В 2022-м году о себе уж точно напомнили во весь голос, став после долгой паузы снова чемпионом. Да и в прошлом сезоне больше очков набрали только «Галатасарай» с «Фенербахче».

Сейчас заканчивается крайне неудачный год. Вроде бы была надежда спасти сезон, когда и зимние новички, прежде всего Зубков (да и Сикан), разыгрались, а тренером, очередным уже, стал Текке. Но и в финале кубка довольно ожидаемо их легко обыграл «Галатасарай», и в Суперлиге уже было поздно замахиваться на что-то весомое. И в мае, поняв это, снова перестали побеждать. С «Самсунспором» тоже в прошлом туре была ничья, 2-2

Статистика личных встреч

В четырех последних поединках «Антальяспор» взял только одну ничью, проиграв остальные матчи.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше верят в гостей. Но в целом тут уже нужно обеим сторонам просто доиграть – ждем довольно открытый футбол и итоговые «больше 2,5 голов» (коэффициент – 1,63).

Прогноз Sport.ua
Антальяспор
30 мая 2025 -
20:00
Трабзонспор
Тотал больше 2,5 1,63 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Даяна Ястремская – Людмила Самсонова. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Элина Свитолина – Бернарда Пера. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Гонконг – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Антальяспор Трабзонспор чемпионат Турции по футболу прогнозы прогнозы на футбол Арсений Батагов Даниил Сикан Александр Зубков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Бокс | 30 мая 2025, 09:22 4
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»

Ярмак раскритиковал Ломаченко

Манчестер Сити сделал предложение по нидерландскому полузащитнику
Футбол | 30 мая 2025, 11:10 0
Манчестер Сити сделал предложение по нидерландскому полузащитнику
Манчестер Сити сделал предложение по нидерландскому полузащитнику

Тиджани Рейндерс привлекает внимание «горожан»

Хаби Алонсо продаст игрока Реала, которого Анчелотти назвал лучшим в мире
Футбол | 29.05.2025, 12:37
Хаби Алонсо продаст игрока Реала, которого Анчелотти назвал лучшим в мире
Хаби Алонсо продаст игрока Реала, которого Анчелотти назвал лучшим в мире
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Футбол | 29.05.2025, 12:59
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Как УЕФА использует Сафонова, чтобы изменить отношение к россиянам
Футбол | 30.05.2025, 08:00
Как УЕФА использует Сафонова, чтобы изменить отношение к россиянам
Как УЕФА использует Сафонова, чтобы изменить отношение к россиянам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
29.05.2025, 15:41 5
Другие виды
Украина впервые в 21 веке обыграла Польшу в волейбол
Украина впервые в 21 веке обыграла Польшу в волейбол
28.05.2025, 23:37 18
Волейбол
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
29.05.2025, 07:48 9
Футбол
Барселона приняла решение о будущем Левандовски
Барселона приняла решение о будущем Левандовски
28.05.2025, 21:11
Футбол
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
29.05.2025, 07:37 1
Бокс
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
28.05.2025, 17:10 32
Теннис
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
28.05.2025, 16:30 1
Футбол
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
29.05.2025, 04:45 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем