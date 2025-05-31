Антальяспор – Трабзонспор – 0:2. Гол и ассист Зубкова. Видео голов и обзор
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Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков отметился голом и результативной передачей в последнем туре чемпионата Турции.
«Трабзонспора» одержал победу в выездном матче против «Антальяспора» (2:0).
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На 55-й минуте Зубков открыл счет в игре, нанеся точный удар с дальней дистанции. Голкипер хозяев Абдулла Йигитер не смог справиться с ударом, и мяч курьезно влетел в сетку низом по центру ворот (1:0).
Меньше чем через две минуты «Трабзонспор» удвоил преимущество, Джон Ландстрем поразил ворота соперника с передачи Зубкова (2:0).
Зубков провел на поле 65 минут, после этого его заменил другой украинец Даниил Сикан. Арсений Батагов оказался вне заявки из-за травмы.
«Трабзонспор» завершил чемпионат Турции на 7-й позиции с 51 очком в активе.
Суперлига Турции. 38-й тур, 30 мая 2025
Антальяспор – Трабзонспор – 0:2
Голы: Зубков, 55 (Ландстрем), Ландстрем, 57 (Зубков)
Видео голов и обзор матча
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