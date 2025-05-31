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Чемпионат Турции
Антальяспор
30.05.2025 20:00 – FT 0 : 2
Трабзонспор
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Турция
31 мая 2025, 03:59 | Обновлено 31 мая 2025, 04:06
35
0

Антальяспор – Трабзонспор – 0:2. Гол и ассист Зубкова. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 38-го тура чемпионата Турции

31 мая 2025, 03:59 | Обновлено 31 мая 2025, 04:06
35
0
Антальяспор – Трабзонспор – 0:2. Гол и ассист Зубкова. Видео голов и обзор
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков отметился голом и результативной передачей в последнем туре чемпионата Турции.

«Трабзонспора» одержал победу в выездном матче против «Антальяспора» (2:0).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 55-й минуте Зубков открыл счет в игре, нанеся точный удар с дальней дистанции. Голкипер хозяев Абдулла Йигитер не смог справиться с ударом, и мяч курьезно влетел в сетку низом по центру ворот (1:0).

Меньше чем через две минуты «Трабзонспор» удвоил преимущество, Джон Ландстрем поразил ворота соперника с передачи Зубкова (2:0).

Зубков провел на поле 65 минут, после этого его заменил другой украинец Даниил Сикан. Арсений Батагов оказался вне заявки из-за травмы.

«Трабзонспор» завершил чемпионат Турции на 7-й позиции с 51 очком в активе.

Суперлига Турции. 38-й тур, 30 мая 2025

Антальяспор – Трабзонспор – 0:2

Голы: Зубков, 55 (Ландстрем), Ландстрем, 57 (Зубков)

Видео голов и обзор матча

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Ландстрем (Трабзонспор).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Трабзонспор).
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Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Антальяспор Александр Зубков Даниил Сикан видео голов и обзор Арсений Батагов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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