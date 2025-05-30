Фенербахче – Коньяспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

31 мая на «Шукру Саначоглу» пройдет матч 38-го тура Суперлиги Турции, в котором «Фенербахче» встретится с «Коньяспором». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

«Фенербахче»

Команда, безусловно, гранд, вот только последний чемпионский титул датирован еще 2014-м годом. И то, что не получается его вернуть, выбешивает всех, от болельщиков до руководства. В прошлом сезоне вроде бы сделали все, чтобы наконец-то вернуться на вершину, но даже с 99 очками оказались снова только вторыми.

Сначала гранд обещал даже сняться с Суперлиги и куда-то «переехать». Немного успокоившись, в Стамбул пригласили Моуринью. Что же, сезон 2024/2025 доказал одно: Жозе уже не «Особенный». Победил он Окана Бурука разве что в личной стычке, и то коварно ударив оппонента. А так и в Лиге чемпионов (особенно!) и Лиге Европы ничего толком турки не показали. И на внутренней арене уступили «Галатасараю» и в Суперлиге, и в кубке. А в прошлом туре еще и «Хатайспору» проиграли 2:4!

«Коньяспор»

Клуб смотрится достаточно скромно на фоне своего нынешнего противника. Да, в 2016-2017 он смог последовательно взять третье место и выиграть кубок страны. Но после этого была разве что «бронза» в 2022-м году. После нее выступления резко ухудшились, и в прошлом розыгрыше уже только на очко получилось опередить «Фатих Карагюмрюк» и «Анкарагюджу», взяв «спасительное» 16-е место.

Этот «звоночек», кажется, все-таки услышали. По крайней мере, сейчас подопечные Реджепа Учара держатся в середине турнирной таблицы. Весной и вовсе были победы за редкими исключениями, правда, в их числе были и 1:5 в кубке с «Галатасараем». Впрочем, в прошлом туре «Аланьяспору» дома ухитрились проиграть – там все закончилось 1:2.

Статистика личных встреч

В четырех последних очных поединках гранд из Стамбула отдал этому сопернику только одну ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут уверенной победы гранда дома, но он уже приучил к максимальной нестабильности. Ставим на то, что тут все закончится с «тотал больше 3,0 голов» (коэффициент – 1,6).

Прогноз Sport.ua Фенербахче Коньяспор Тота больше 3.0 голов 1.6 Сделать ставку

Букмекерские конторы ждут уверенной победы гранда дома, но он уже приучил к максимальной нестабильности. Ставим на то, что тут все закончится с «тотал больше 3,0 голов» (коэффициент – 1,6).

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