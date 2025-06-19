Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков
В клубе отсутствовали Батиста, Тейлор, Бетон и Йосефи
Житомирское «Полесье» начало подготовку к новому сезону – новый главный тренер Руслан Ротань провел первую тренировку в клубе.
По информации источника, по различным причинам в Украину не вернулись четыре легионера.
Самая тяжелая ситуация сложилась вокруг форварда Факундо Батисты, который не намерен играть в Житомире из-за российско-украинской войны. На данный момент футболист находится в Уругвае и не планирует играть за «Полесье».
Израильские полузащитники Томер Йосефи и Офек Битон не могут покинуть свою страну из-за ракетных ударов Ирана. Футболисты присоединятся к житомирскому клубу, как только появится возможность.
Защитник Лукас Тейлор находится в Европе из-за своего неопределенного будущего – «волки» пока не решили, нужен ли им бразильский легионер. В Житомире считают, что на правом фланге обороны могут сыграть албанец Анди Хадрой, грузин Гиорги Майсурадзе и перспективный Денис Гришкевич из дубля команды.
На данный момент Тейлор находится за пределами Украины и ждет окончательного решения житомирского клуба.
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