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Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 10:40 | Обновлено 19 июня 2025, 11:05
1789
0

Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков

В клубе отсутствовали Батиста, Тейлор, Бетон и Йосефи

19 июня 2025, 10:40 | Обновлено 19 июня 2025, 11:05
1789
0
Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков
ФК Полесье Житомир

Житомирское «Полесье» начало подготовку к новому сезону – новый главный тренер Руслан Ротань провел первую тренировку в клубе.

По информации источника, по различным причинам в Украину не вернулись четыре легионера.

Самая тяжелая ситуация сложилась вокруг форварда Факундо Батисты, который не намерен играть в Житомире из-за российско-украинской войны. На данный момент футболист находится в Уругвае и не планирует играть за «Полесье».

Израильские полузащитники Томер Йосефи и Офек Битон не могут покинуть свою страну из-за ракетных ударов Ирана. Футболисты присоединятся к житомирскому клубу, как только появится возможность.

Защитник Лукас Тейлор находится в Европе из-за своего неопределенного будущего – «волки» пока не решили, нужен ли им бразильский легионер. В Житомире считают, что на правом фланге обороны могут сыграть албанец Анди Хадрой, грузин Гиорги Майсурадзе и перспективный Денис Гришкевич из дубля команды.

На данный момент Тейлор находится за пределами Украины и ждет окончательного решения житомирского клуба.

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Полесье Житомир Факундо Батиста Лукас Тейлор Офек Битон Томер Йосефи Гиорги Майсурадзе Руслан Ротань Анди Хадрой трансферы трансферы УПЛ тренировка
Николай Титюк Источник: Telegram
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