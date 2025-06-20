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  4. ВИДЕО. Фанаты ПСЖ и Ботафого устроили драку на трибунах стадиона
Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 12:43 |
281
0

ВИДЕО. Фанаты ПСЖ и Ботафого устроили драку на трибунах стадиона

Болельщики решили найти сильнейшего благодаря кулакам

20 июня 2025, 12:43 |
281
0
ВИДЕО. Фанаты ПСЖ и Ботафого устроили драку на трибунах стадиона
Getty Images/Global Images Ukraine

20 июня был проведен поединок между клубами «Ботафого» и ПСЖ во втором туре клубного чемпионата мира.

Сенсационную победу в матче одержала бразильская команда, благодаря голу Игоря Жезуса в первом тайме (1:0).

Во время противостояния футбольные фанаты обеих команд устроили драку на трибунах, которую довольно быстро прекратили.

ВИДЕО. Фанаты ПСЖ и Ботафого устроили драку на трибунах стадиона

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Ботафого клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ видео драка фанаты
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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