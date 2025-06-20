20 июня был проведен поединок между клубами «Ботафого» и ПСЖ во втором туре клубного чемпионата мира.

Сенсационную победу в матче одержала бразильская команда, благодаря голу Игоря Жезуса в первом тайме (1:0).

Во время противостояния футбольные фанаты обеих команд устроили драку на трибунах, которую довольно быстро прекратили.

ВИДЕО. Фанаты ПСЖ и Ботафого устроили драку на трибунах стадиона