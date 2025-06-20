Клубный чемпионат мира20 июня 2025, 12:43 |
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ВИДЕО. Фанаты ПСЖ и Ботафого устроили драку на трибунах стадиона
Болельщики решили найти сильнейшего благодаря кулакам
20 июня 2025, 12:43 |
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20 июня был проведен поединок между клубами «Ботафого» и ПСЖ во втором туре клубного чемпионата мира.
Сенсационную победу в матче одержала бразильская команда, благодаря голу Игоря Жезуса в первом тайме (1:0).
Во время противостояния футбольные фанаты обеих команд устроили драку на трибунах, которую довольно быстро прекратили.
ВИДЕО. Фанаты ПСЖ и Ботафого устроили драку на трибунах стадиона
June 20, 2025
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