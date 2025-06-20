Наказал победителя ЛЧ. Назван лучший игрок матча Ботафого – ПСЖ
Игорь Жезус совершил сенсацию на клубном чемпионате мира
Утром 20 июня прошел поединок второго тура клубного чемпионата мира в группе В между клубами «Ботафого» и ПСЖ.
Местом проведения игры стал стадион «Роуз Боул» в Пасадене.
Бразильский клуб сотворил сенсацию и переиграл действующего обладателя Лиги чемпионов со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил форвард «Ботафого» Игорь Жезус.
После финального свистка 24-летний футболист, а также автор гола в матче, был признан лучшим игроком противостояния.
ФОТО. Игорь Жезус стал лучшим футболистом матча «Ботафого» – ПСЖ
He did it again! Igor Jesus secures the #SuperiorPlayerofTheMatch for the second game in a row!#FIFACWC #SuperiorisWorthPlayingFor@MichelobULTRA @playformichelob pic.twitter.com/OFBPYWHn8c— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 20, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец пообщался с журналистами после матча клубного чемпионата мира
Скорее всего, будет дисквалификация и обращение в CAS