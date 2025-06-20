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Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 10:31 |
256
1

Наказал победителя ЛЧ. Назван лучший игрок матча Ботафого – ПСЖ

Игорь Жезус совершил сенсацию на клубном чемпионате мира

20 июня 2025, 10:31 |
256
1
Наказал победителя ЛЧ. Назван лучший игрок матча Ботафого – ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Жезус

Утром 20 июня прошел поединок второго тура клубного чемпионата мира в группе В между клубами «Ботафого» и ПСЖ.

Местом проведения игры стал стадион «Роуз Боул» в Пасадене.

Бразильский клуб сотворил сенсацию и переиграл действующего обладателя Лиги чемпионов со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил форвард «Ботафого» Игорь Жезус.

После финального свистка 24-летний футболист, а также автор гола в матче, был признан лучшим игроком противостояния.

ФОТО. Игорь Жезус стал лучшим футболистом матча «Ботафого» – ПСЖ

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Ботафого клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ лучший игрок Игор Жезус
Андрей Витренко Источник: ФИФА
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a.fedorenko1953
Добре  так жирних європейських котів ганяють! 
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