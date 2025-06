Наказал победителя ЛЧ. Назван лучший игрок матча Ботафого – ПСЖ

Утром 20 июня прошел поединок второго тура клубного чемпионата мира в группе В между клубами «Ботафого» и ПСЖ.

Местом проведения игры стал стадион «Роуз Боул» в Пасадене.

Бразильский клуб сотворил сенсацию и переиграл действующего обладателя Лиги чемпионов со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил форвард «Ботафого» Игорь Жезус.

После финального свистка 24-летний футболист, а также автор гола в матче, был признан лучшим игроком противостояния.

ФОТО. Игорь Жезус стал лучшим футболистом матча «Ботафого» – ПСЖ

He did it again! Igor Jesus secures the #SuperiorPlayerofTheMatch for the second game in a row!#FIFACWC #SuperiorisWorthPlayingFor@MichelobULTRA @playformichelob pic.twitter.com/OFBPYWHn8c