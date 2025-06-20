Полузащитник ПСЖ: «Матч с Ботафого? Я не думаю, что это справедливый счет»

Полузащитник ПСЖ Варрен Заир-Эмери поделился эмоциями после матча против Ботафого во втором туре клубного чемпионата мира (0:1).

«Это был очень сложный матч против сильной бразильской команды, игравшей с интенсивностью и действовавшей жестко в единоборствах. Я не думаю, что счет справедливо отражает ход игры, потому что мы владели мячом и создали много моментов, но не смогли их реализовать.

Я считаю, что мы очень хорошая команда, и нам нужно продолжать делать то, что мы делаем и лучше использовать свои шансы. Мы подходим к каждому матчу одинаково: всегда стараемся выложиться по полной и выполнить все, что просит тренер. У нас остался еще один матч и еще ничего не завершено. Нам нужно выиграть следующую игру, чтобы пройти дальше», – сказал футболист.

На нашем сайте доступен обзор матча «Ботафого» – ПСЖ, в котором бразильская команда шокировала триумфаторов Лиги чемпионов.