Федерер перенес операцию и не сыграет до лета

Роджер Федерер объявил о том, что перенес операцию на колене и вернется в игру не раньше июня:
February 20, 2020
«Колено уже какое-то время меня беспокоило. Я надеялся, что боль пройдет, но после осмотра и консультации с командой я решил перенести артроскопическую операцию, которую вчера сделали в Швейцарии.
После нее врачи подтвердили, что это было правильное решение. Они уверены в полном восстановлении.
Я буду вынужден пропустить турниры в Дубае, Индиан-Уэллсе, Боготе, Майами и Ролан Гаррос.
Благодарен всем за поддержку. С нетерпением жду возвращения в игру. Увидимся на траве!».
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.